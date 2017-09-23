日職Live》陽岱鋼終結安打荒 巨人1分不敵廣島

|球隊
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|巨人
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|9
|1
|廣島
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|X
|3
|3
|1
陽岱鋼今日表現：
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AB
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H
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BB
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SB
|
K
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R
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RBI
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HR
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AVG
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陽岱鋼
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|
0
|
0.274
|
AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率
第九局
廣島推出後援投手中崎翔太關門，先對橋本到投出保送，陽岱鋼犧牲觸擊成功，推進跑者至二壘，麥基獲得四壞球保送，攻占一二壘，坂本勇人纏鬥6球後，擊出三壘方向滾地球，形成雙殺打，巨人終場以2：3不敵廣島。
第七局
1人出局後，前3打數苦吞2K的陽岱鋼終於突破薮田和樹的封鎖，擊出右外野安打，終結10打數無安打的窘境，麥基也接連擊出安打，形成一二壘有人，可惜坂本勇人擊出雙殺打，化解球隊得分攻勢。
陽岱鋼。（取自巨人推特）
第六局
村田修一敲出中外野二壘安打，亀井善行再補一支安打，攻占一三壘，重信慎之介的內野滾地球送回1分，巨人追到2：3落後。
第四局
4上，巨人捕手小林誠司開砲，本季第2轟出爐，巨人以1：1追平廣島。
⚾️小林誠司、第2号同点ホームラン！！— DONㅤㅤㅤㅤ （@rzND9cObsu33IWl） 2017年9月23日
広島 1-1 巨人
プロ野球 マツダ
2017年9月23日 pic.twitter.com/Lo9u9FKlFy
小林誠司。（取自巨人推特）
4下，巨人先發投手畠世周該局再遇亂流，菊池涼介敲出左外野安打，丸佳浩獲得四壞球保送，畠世周牽制時發生失誤，讓跑者推進至二三壘，松山竜平適時擊出安打，打回超前分，洋將巴提斯塔再敲高飛犧牲打，送回球隊的第3分。
第二局
陽岱鋼被廣島先發投手薮田和樹三振，連2打席未敲出安打巨人。
第一局
1局上，巨人開路先鋒陽岱鋼首局首打席敲出右外野飛球出局，
1局下，丸佳浩敲出陽春砲，幫助廣島先馳得點。