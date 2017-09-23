日職Live》陽岱鋼終結安打荒 巨人1分不敵廣島

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 1 廣島 1 0 0 3 0 0 0 0 X 3 3 1

陽岱鋼今日表現：

AB H BB SB K R RBI HR AVG 陽岱鋼 4 1 0 0 2 0 0 0 0.274 AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率

第九局

廣島推出後援投手中崎翔太關門，先對橋本到投出保送，陽岱鋼犧牲觸擊成功，推進跑者至二壘，麥基獲得四壞球保送，攻占一二壘，坂本勇人纏鬥6球後，擊出三壘方向滾地球，形成雙殺打，巨人終場以2：3不敵廣島。

第七局

1人出局後，前3打數苦吞2K的陽岱鋼終於突破薮田和樹的封鎖，擊出右外野安打，終結10打數無安打的窘境，麥基也接連擊出安打，形成一二壘有人，可惜坂本勇人擊出雙殺打，化解球隊得分攻勢。

陽岱鋼。（取自巨人推特）

第六局

村田修一敲出中外野二壘安打，亀井善行再補一支安打，攻占一三壘，重信慎之介的內野滾地球送回1分，巨人追到2：3落後。

第四局

4上，巨人捕手小林誠司開砲，本季第2轟出爐，巨人以1：1追平廣島。

⚾️小林誠司、第2号同点ホームラン！！

広島 1-1 巨人

プロ野球 マツダ

2017年9月23日 pic.twitter.com/Lo9u9FKlFy — DONㅤㅤㅤㅤ （@rzND9cObsu33IWl） 2017年9月23日

小林誠司。（取自巨人推特）

4下，巨人先發投手畠世周該局再遇亂流，菊池涼介敲出左外野安打，丸佳浩獲得四壞球保送，畠世周牽制時發生失誤，讓跑者推進至二三壘，松山竜平適時擊出安打，打回超前分，洋將巴提斯塔再敲高飛犧牲打，送回球隊的第3分。

第二局

陽岱鋼被廣島先發投手薮田和樹三振，連2打席未敲出安打巨人。

第一局

1局上，巨人開路先鋒陽岱鋼首局首打席敲出右外野飛球出局，

1局下，丸佳浩敲出陽春砲，幫助廣島先馳得點。