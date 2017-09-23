專訪》六都爭霸戰一大功臣 電競轉播也有「復仇者」

復仇者製作有限公司與六都爭霸戰主辦單位「上報」團隊合影。（復仇者製作有限公司提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕電子競技做為一項運動，有著賽事轉播與龐大觀眾群，卻又與球類賽事有著最根本不同－即使你到了比賽現場，看的還是轉播螢幕，也因此，轉播團隊顯得格外重要，《六都電競爭霸戰》甫落幕，主辦單位《上報》的用心與六都政府挹注的資源前所未見，但絕對不能忽略的，是場場為線上線下觀眾帶來精采畫面的轉播單位，他們就是來自香港的「復仇者製作有限公司」。

當時仍在台北分區決賽，轉播團隊就坐在場地最後方。（記者陳耀宗攝）

「才成立半年。」電訪另一端的復仇者製作有限公司技術統籌「Andy」伍家輝告訴記者，這間公司僅僅才成立半年。但這可不代表他們都是「電競菜鳥」，這間公司有著15至20位成員，可都是在香港電競圈工作三年以上的人，對他們來說，不僅對電競完全不陌生，更是有著高度熱忱。

外人總是霧裡看花，到底電競轉播與常見的職業球賽轉播有何不同，還真的有很大的不同，以NBA為例，轉播團隊粗分為棚內轉播團隊及現場的眾多攝影師，後者根據導播指示，專門盯某些球員，以便在球員展開精采表現時，其鏡頭可以立刻捕捉到並給導播切換使用。

Andy表示，他自己是負責CG字卡的製作。（復仇者製作有限公司提供）

而電競轉播不同，「有好做也有不好做的」，Andy指出，好做的部分如前文所述，電競轉播基本上是十個選手的遊戲畫面鏡頭，轉播團隊只需監看這些選手的遊戲內容就好，也因此省下許多攝影師與攝影機的費用。

但當然也有更難的部分，有玩過《英雄聯盟》的玩家都知道，當你自己在玩跟看轉播時，畫面是完全不同，轉播畫面上的許多字卡及數據，全都是轉播單位KEY上去，「什麼時候會有龍，是什麼龍，打了什麼龍有多少錢，都是我們要用CG或AR把它呈現給觀眾」Andy如此說道。

《英雄聯盟》轉播時的遊戲畫面與平常玩的有所不同。（記者陳耀宗攝）

Andy告訴記者最有趣的地方，莫過於所謂的「OB手」（Observer觀察者），導播可不是靠自己監看選手畫面再自己切換，這項工作落在OB手身上，他們透過MOBA遊戲系統的「觀察者模式」進行觀戰，與選手同遊戲步調，轉播畫面則是延遲5至15秒，好讓OB手發現哪個時間點有精彩畫面，就可以交由導播，這時導播要做的就是把畫面轉到那個位置等待「精彩會戰發生」就好。

但在不同類型的遊戲，OB手需要的人數也不同，MOBA（如英雄聯盟、暴雪英霸）的觀戰系統很多時候會有時間軸，這對導播及OB手很方便，但就FTS（第一人稱團隊射擊遊戲），如《鬥陣特攻》來說，因為沒有回放功能，轉播團隊得準備回放程式預錄精彩畫面，FTS節奏相較MOBA遊戲更快，也就需要更多的OB手去分配任務。

「OB手一般都需要練習5場左右，才能把內容表達得好，還有一場比賽大約會有2個或以上的OB，他們之間的溝通是非常重要的。」Andy還表示，這也是傳統運動轉播跟電競轉播的差別，電競轉播的導播及OB手必須要理解每款遊戲的運作模式，才有辦法在遊戲進行的任何階段了解當下情勢，做出正確的判斷及切換畫面。

不只是單單進行轉播，電競轉播團隊還須在轉播畫面上增列許多字卡及數據，才能讓觀眾了解賽事進行的情況，因此，這次Andy的公司也研發出選手熱圖（Heatmap）、隊伍經濟圖，甚至在賽前還將選手選出的英雄做成AR投影技術，令人耳目一新。

這次由轉播單位首創的英雄AR呈現令人耳目一新。（記者陳耀宗攝）

另一項令人好奇的點，主播賽評都是靠著轉播畫面進行評析，他們與轉播團隊又會不會溝通？「主播跟工作人員的交流非常頻繁，基本上是一起共事的」Andy表示，由於主播賽評是對遊戲最清楚的人，轉播前雙方都會先討論下一場比賽有哪些好看對決，而主播也會自己提出一些數據字卡建議，如天賦、符文等，讓轉播團隊加入，「基本上有好多數據的字卡都是他們建議的」。

主播檯與轉播單位會有很多合作與溝通。（復仇者製作有限公司提供）

談到這樣的電競轉播，通常在哪個環節比較容易出現失誤，又有沒有自己要求多少次數的失誤以內算及格？Andy回應：「零」，但也因為現實就是不可能零，所以需要靠經驗補救，讓比賽延誤減少，如機器故障，「Plan A是工作人員前去修理，Plan B就是換一台完整的」。

當選手電腦設備有問題，轉播單位會立刻派人搶修或是替換電腦。（復仇者製作有限公司提供）

最後，Andy也補充，玩線上遊戲或是轉播需要很強大的電訊網路，穩定的網路供應才可以維持直播的流暢度和穩定度，以這次《六都電競爭霸戰》為例，他也很感謝中華電信提供了非常高速和穩定的網路，轉播才有辦法順利完成。