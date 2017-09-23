網球》楊宗樺光州奏捷 第3度挑戰賽男單爭冠

楊宗樺。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金5萬美元（約151萬台幣）加住宿招待的南韓光州男網挑戰賽，26歲的「小胖」楊宗樺歷經3盤激戰，終挾6：4、5：7、6：2力退加拿大勁敵波蘭斯基（Peter Polansky）， 「小胖」繼2011年北京、2014年茂宜站後，生涯第3度勇闖ATP挑戰賽男單冠軍戰，週日將與德國30歲老將巴辛格（Matthias Bachinger）爭奪首座金盃。

目前世界男單排名412的楊宗樺，此行從會外賽殺入，準決賽又與暫居128的波蘭斯基陷入纏鬥，開賽台將率先破發先馳得盤，不過次盤僵持至第12局失守，讓北國對手扳回一城。決勝盤「小胖」重整旗鼓，第1、7局兩度突破，一路領先下鎖定勝利，這也是楊宗樺睽違近3年8個月，再度殺入ATP挑戰賽單打壓軸。

雙打方面，我國老將陳迪與日籍非裔麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）無愧為頭號種子，準決賽克服「超級搶10」落後，關鍵時刻連搶6分後來居上，最後以2：6、6：2、10：7大逆轉擊地主第4種子權順宇／鄭允成，週日「台日聯軍」得與澳洲第2種子恰普林（Jarryd Chaplin）／薩維利（Luke Saville）力拚冠軍。