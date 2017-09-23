MLB》功夫熊貓開轟 道奇救援王恐難破郭泓志神紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）今天對舊金山巨人後援，被「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）敲陽春砲掉1分，讓簡森很有可能無法打破由「小小郭」郭泓志在2010年創下單季防禦率1.20的隊史紀錄。

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郭泓志在2010年道奇時期，整季出賽56場、60局繳出1.20的驚人防禦率，打破道奇塞揚名投剛耶（Eric Gagne）2003年的防禦率1.202，寫下道奇隊史單季最低防禦率（至少50局）的紀錄。該年郭泓志也入選台灣選手史上唯一一次的大聯盟明星賽。

郭泓志在2010年道奇時期，整季出賽56場、60局繳出1.20的驚人防禦率。（資料照，法新社）

今道奇與巨人之戰，9局上簡森上場關門，未料面對首名打者山度瓦敲陽春砲，幸最後連續三振三名打者，助球隊獲勝，也奪得國聯西區冠軍，他個人也獲第40次救援點，排在國聯第二。

山度瓦全場4打數1安打就是全壘打，這一轟也是他本9月份的第3轟，他本季成績為8轟、25分打點、2成13打擊率。

過去7個球季，簡森累積隊史最多的189次救援成功，他今天賽前防禦率為1.25，此戰挨轟後，防禦率上升至1.36。道奇隊未來只剩下8場比賽，這幾乎宣告簡森無法打破郭泓志的隊史紀錄。

簡森本季成績依然威猛，戰績5勝0敗防禦率1.36，出賽63場投66局，被敲42支安打，其中有5發全壘打，送出105次三振，K/9值高達14.32，每局被上壘率（WHIP）僅0.74。

山度瓦。（資料照，美聯社）

簡森關門成功，助道奇在國聯西區封王。（資料照，法新社）

簡森關門成功，助道奇在國聯西區封王。（資料照，法新社）