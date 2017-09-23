專訪》談電競轉播 「復仇者」技術總監：台港澳發展迅速

[1]負責六都電競爭霸戰轉播的復仇者製作有限公司技術總監Andy接受訪問。（復仇者製作有限公司提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》經歷七週賽事，於上週正式落幕，其中，負責轉播的團隊是一支來自香港的團隊「復仇者製作有限公司」，技術總監「Andy」伍家輝21日特別接受《自由電競》專訪，在上一篇為大家認識「電競轉播」樣貌後，本篇將介紹電競轉播圈的大環境及人員組成。

做為一支新興公司，雖然「復仇者製作有限公司」才成立半年，但公司內部15至20名成員全數都在香港電競圈工作3年以上，就像好萊塢電影《復仇者聯盟》般，可說是各路菁英齊聚，發揮團隊最大力量。

Andy說明，他們公司不只是電競轉播，也有活動策劃及舉辦活動，主要分為業務部及製播部，業務部主要業務當然就是電競直播及轉播服務，也有做AR的技術，編制為5人左右。

[2]製播部約有10人，包括導播、負責抓精彩畫面的OB手、攝影及主播賽評。（復仇者製作有限公司提供）

製播部約有10人，包括導播、負責抓精彩畫面的OB手（Observer，觀察手）、攝影及主播賽評，但因為自家主播都講廣東話，所以並沒有帶來台灣播報這次六都轉播。

也正是因為公司成員多半來自香港電競公司，以前都有與《上報》主辦盃賽的PTT成員合作過，也在這次六都電競爭霸戰獲得青睞，給它們機會舉辦此次賽事。

[3]六都電競爭霸戰台北總決戰現場一景。（復仇者製作有限公司提供）

Andy也提到，他們每次直播都會提出企劃，與現場主持人、主播賽評及其他單位一同討論，決定遊戲畫面的取捨及切換到現場活動時機，如這次六都電競爭霸戰就會與主持人「小熊」討論活動流程，決定他們何時要上哪些字卡。

[4]轉播單位會與現場主持人賽前討論橋段。（記者陳耀宗攝）

談到目前的電競轉播環境，Andy說明，現在電競賽事在台港澳發展非常迅速，以前電競可能較注重活動策劃，但現在不管是遊戲公司或是他們辦活動，電競轉播是非常重要的一環。

以香港來說，大間電競轉播公司有三間，小型的則是五間，台灣比較大規模的就是TSL、4gamers、Garena以及暴雪娛樂等，目前很多遊戲公司都是分布在台灣，因此像Andy他們這樣的香港公司很多時候需要透過台灣公司去取得轉播權或是賽事。

記者問到「爭取轉播權會不會很激烈？」，Andy也很坦率回應「不算激烈」，就是看每間轉播公司如何與遊戲廠商談，以他們自己來說，每次爭取轉播對方都會要求將建議方案遞上，「遊戲公司是看你們哪一間好或是企劃做的怎樣就把轉播權給你，是很公平的」。

「不論是Garena、Riot Games或是暴雪都很注重遊戲直播素質，不只是錢的問題，而是大家如何協調把直播做好。」

最後，Andy也表示，他們做為香港公司來到台灣做此次這麼大的轉播，更是首度將AR技術運用在亞洲電競轉播畫面，他也謙虛稱「還做得不夠好，希望可以還有機會可以跟遊戲公司合作做出更好作品」。

[5]此次轉播為大家帶來AR技術應用，但Andy仍謙稱可以做得更好。（記者陳耀宗攝）