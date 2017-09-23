棒球》「到澳洲不是去觀光」 張泰山揮汗苦練

張泰山練球練到左手掌破皮長繭。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕40歲「森林王子」張泰山11月5日將搭機赴澳洲，披上阿德雷德鯊魚隊戰袍，迎接新一季澳洲棒球聯盟賽季，近期他在林口國立體大練球，練到左手掌破皮長繭，他說，「我到澳洲不是去觀光的!」

職業生涯張泰山主守三壘，不過上一次他在中職一軍守三壘已是2012年的事了，之後都打指定打擊，這次赴澳下定決心要回三壘老本行，他說，「除非教練覺得我守備不行，只好打DH，不然我的目標就是守三壘。」

重拾多年的內野手手套，最近張泰山都在國體大練球，由前興農牛隊友、現任國體大教練陳志偉打滾地球給他接，泰山笑說，一次都接一桶球，接完腳無法移動半步，很喘，膝蓋快受不了。

張泰山練球練到左手掌破皮長繭。（記者羅志朋攝）

泰山表示，現在訓練都是一整天，早上練重訓和體能，下午以技術練習為主，下定決心打拚，而不是去澳洲觀光的，他冷不防秀出左手掌，「你看，手都破皮了，塗一層液體OK繃，幾秒鐘傷口就癒合了，但超痛的。」

11月5日張泰山先搭機赴澳，15日老婆吳靜宜和一雙寶貝兒女接著搭機到澳洲與泰山會合，球團幫他們一家人在距離阿德雷德鯊魚主球場10分鐘車程處租屋，交通便捷。泰山透露，當地華僑跟他說，鯊魚隊首戰在雪梨打，預計會有1000多名華僑到場力挺，很期待他過去。

張泰山今天出席台北市國民體育日運動嘉年華活動。（記者羅志朋攝）

張泰山今天出席台北市國民體育日運動嘉年華活動。（記者羅志朋攝）

張泰山今天出席台北市國民體育日運動嘉年華活動。（記者羅志朋攝）