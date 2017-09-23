MLB》田中又被打爆 紐媒酸：大比賽他不能信任（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天對遭藍鳥痛擊，先發5.2局挨3轟狂失8分7分責失， 吞下本季第12敗，單季被敲全壘打數來到35轟，並列全大聯盟第二多。《紐約每日新聞》就批，不能將大場面的比賽交給田中將大。

今年田中將大表現不穩定，戰績12勝12敗防禦率4.94，171.1局投球中被敲177支安打，其中被敲35發全壘打並列全大聯盟第二，被打擊率為2成61，每局被上壘率（WHIP）1.27，皆為大聯盟4年來最差。

田中將大成為洋基隊史第三位單季挨了至少35轟的選手，並列大聯盟第二多，僅次於雷基（John Lackey）、波瑟羅（Rick Porcello）的36轟。

洋基此戰輸球後，與美東龍頭紅襪的勝場差來到4場，目前仍是美聯外卡第一，洋基很有可能會打外卡殊死戰。

《紐約每日新聞》記者雪曼（Joel Sherman）撰文指出，若洋基要打季後賽生死戰，絕不能把重要比賽交給田中將大，「因為不穩定的田中根本不能信任」；該文指出，田中將大本季年薪高達2200萬美元，理當是球隊頭號先發，但過去3年從未一場比賽失分超過7分，但本季已有5次。

吉拉迪（Joe Girardi）賽後表示，過去他最常被問到田中將大是否健康，「我認為他是健康的，沒有跡象顯示他不健康，但無論如何，今年他的表現很不穩。」；田中將大賽後對自己的投球表現感到失望，他表示明白這場比賽的重要性，但無法有效解決對手、未繳出好表現，「這是令人失望的。」

田中將大。（法新社）

田中將大。（法新社）