黑豹旗》200隊熱情引「豹」! 傑出投手可獲王建民指導

200隊熱情引「豹」!傑出投手可獲王建民指導（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第5屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」今天舉行開賽記者會，今年不但200支隊伍報名再創新高，共有72名女性球員及教練參加也是歷年最多；另為鼓勵選手，今年表現傑出投手可獲得王建民親自指導的機會。

黑豹旗開賽記者會於建國中學夢紅樓舉行，繼去年190校報名後，今年來自全國22縣市200支隊伍再創新高。棒協理事長廖正井表示，「感謝中信銀行對於中信盃黑豹旗的支持，我知道除了賽事以外，中信也運用了中信兄弟職棒隊的資源，在賽事結束後舉辦黑豹旗巡迴列車，將棒球技能傳承給更多參與黑豹旗的高中生，也期待更多企業一起推廣三級棒球。」

200隊熱情引「豹」!傑出投手可獲王建民指導（中信銀行提供）

本屆賽事訂10月14日至11月26日舉行，開幕戰於10月14日在天母球場舉行，將上演「桃園內戰」，由上屆冠軍桃園市平鎮高中對上內壢高中。由於中信盃黑豹旗採「單淘汰」賽制，與去年冠軍隊伍對戰猶如「抽中籤王」，這次抽中開幕賽事的內壢高中棒球隊隊長宋柏言就說，「抽到籤王的當下全身都發軟，雖然壓力很大，但仍會全力備戰，希望可以一戰成名。」

桃園內壢高中抽中「籤王」，將在10月14日黑豹旗開幕戰，對決上屆冠軍平鎮高中。（棒協提供）

此外，中信銀行最高顧問馮寄台今天也宣布，為提升台灣青棒實力，將免費邀請表現在黑豹旗表現優異的投手參加「2017中華職棒中國信託專業投手訓練營」，接受王建民及美國「佛州棒球農場」教練團貼身指導。

中信銀行力挺年度青棒盛事，「2017年第五屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」共計200支隊伍參賽，賽事將於10月14日至11月26日在臺灣各地區球場進行。（中信銀行提供）