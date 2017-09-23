排球》永信盃今盛大登場 385隊鐵砧山過招

第44屆永信盃共有385隊報名，創下歷年新高。（名衍行銷提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕有「排壇甲子園」之稱的第44屆永信盃全國排球賽，今天於台中大甲鐵砧山熱鬧開打，賽事為期四天，385隊參賽創歷年新高。

永信盃今天上午舉行開幕典禮，大會總幹事蔡穎吉、副會長李玲津、名譽會長李敏雄、籌備主任李文志和秘書長趙明明以主人身份，歡迎各路好手來此以球會友，排協新任秘書長江麗子與體育署競技組組長洪志昌等人也出席。

永信盃今天於台中大甲鐵砧山熱鬧開打。（名衍行銷提供）

高齡76歲的運動傷害防護師楊天放一現身更是讓全場球友感動，儘管他的心臟功能僅剩20%，他依舊到場駐點為參賽者服務。

楊天放心心念念永信盃排球賽，「永信杯是透過體育的方式，達到教育的目的，剛到永信杯服務時，我看到教練把這些打排球的孩子教育得很好，讓我很感動，所以只要我還在，永信盃我一定會來。」

楊天放強調，「施比受更有福！來永信盃看看這些打排球的孩子，以及跟著我一起來服務的團隊，包括中山醫院、台北教育大學、台北市立大學運動防護隊師生，是一種享受，比吃藥還有效！」

運動防護師楊天放（前排右）心臟功能僅剩20%，他仍堅持到場駐點為參賽者服務。（名衍提供）

本屆標語是「Play for #」，排球人為何打球、為何堅持，都由球友自己定義。