LOL世界賽》WE展現強隊實力 首日奪下二連勝

[1]中國戰隊WE以二連勝結束首日賽程。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽入圍賽於今（23）日正式展開， A組中國戰隊WE被視為入圍賽最強戰隊，儘管首場對上「拉美雄獅」LYN比賽前期陷入小幅劣勢，但WE成功展現高出對方的營運能力，拿下首勝；另一場對上獨立國協戰隊GMB，儘管開局節奏又被對方帶著走，但WE依然展現強隊本色，打出二連勝，明日將面對同樣對手，WE極高機率將以分組第一出線。

[2]A組賽程首場比賽由WE對上LYN，WE先選，選擇科加斯（957）、古拉格斯（Condi）、庫奇（Xlye）、剎雅（Mystic）與珍娜（Ben）；LYN選擇茂凱（Jirall）、李星（Oddie）、星朵拉（Selya）、寇格魔（WhiteLotus）與布郎姆（Genthix）。（取自YOUTUBE）

首場比賽WE就碰到不小麻煩，面對攻勢凌厲的北美雄獅，WE前期會戰招架不住，光是星朵拉（Selya）加上寇格魔（WhiteLotus）合計拿下12次擊殺數且0死亡，但LYN打野選手Oddie選出李星，視野被壓制，無法在前期做多點事，也讓LYN前期斬獲的優勢逐漸轉移到營運能力更佳的WE身上。

關鍵就在30多分鐘的「雙龍」巴龍及遠古巨龍，LYN莫名棄守也讓WE靠著雙龍著BUFF不斷拆塔，最後46分鐘巴龍會戰，WE成功包夾位置尷尬的LYN全員，打出一波ACE，最終就在47分鐘拿下主堡獲勝。

[3]第二場由GMB對上LYN，前者先選，選出卡蜜兒（PvPStejos）、古拉格斯（Diamondprox）、雷茲（Kira）、剎雅（Blasting）與銳空（EDward）；LYN則是賈克斯（Jirall）、茂凱（Oddie）、傑西（Selya）、崔絲塔娜（WhiteLotus）與布郎姆（Genthix）。（取自YOUTUBE）

開局雙方就展現操作的落差，LYN不斷靠著多夾少取得人頭，而GMB則是在一次次的操作失誤下不斷錯失GANK收頭的機會，雙方差距越拉越大，LYN取得地圖優勢後不斷轉線拆塔，在29分鐘逼出雷茲（Kira）大絕後果斷收下巴龍後，不斷分推收下對方高地塔，GMB無力阻擋，LYN在33分鐘打出一波ACE後順利拿下主堡。

[4]第三場由GMB對上WE，前者選出科加斯（PvPStejos）、愾影（Diamondprox）、艾妮維亞（Kira）、法洛士（Blasting）與馬爾札哈（EDward）；WE則是慎（957）、古拉格斯（Condi）、傑西（Xlye）、寇格魔（Mystic）與珍娜（Ben）。（取自YOUTUBE）

開局GMB就策劃一波四人入野為愾影（Diamondprox）偷到首波六鳥，拉開雙邊打野的吃兵數，靠著愾影神出鬼沒，GMB中、下兩路各有所斬獲，不過WE也開始回神，靠著古拉格斯（Condi）各路支援及策劃多夾少攻勢，成功扳回人頭數落差，雖然頭兩條火龍及巴龍都被GMB拿下，但WE可沒打算讓對方活到後期發揮功效，科加斯中期不斷在線上被包夾擊殺，再靠著「巴龍之子」Condi的古拉格斯成功偷下第二條巴龍，順利在29分鐘於對方高地打出一波1換4攻勢，成功拿下主堡。

A組首日入圍賽程結束，由WE取得二連勝領先，LYN1勝1敗，GMB則是2敗，基本上WE已經立於不敗之地，只差是以第一名或第二名出線，三隊明日都將再重複交手一次，GMB仍有出線機會，就看要如何把握。