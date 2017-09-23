LOL世界賽》北美C9展現霸主氣勢 二連勝暫居B組首位

C9以二連勝結束首日賽程。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽入圍賽今（23）日正式展開，B組外界一致看好北美戰隊C9能順利出線，而C9在今日對上巴西戰隊ONE及大洋洲戰隊DW比賽中都展現十足宰制力，順利以二連勝結束首日賽程，最後一場DW對上ONE，由擅長打前期戰的DW輕鬆勝出，以一勝一敗緊追在後，儘管ONE陷入二連敗，但明日仍是一樣對戰組合，依然還有機會。

B組首場比賽由C9對上ONE，前者先選，選擇加里歐（Impact）、雷克薩（Contractz）、勒布朗（Jensen）、剎雅（Sneaky）與銳空（Smoothie）；後者選出吶兒（VVvert）、奈德麗（4LaN）、路西恩（Brucer）、寇格魔（Absolut）與魔甘娜（RedBert）。（取自YOUTUBE）

雙方前期一片祥和，沒有爆發太多衝擊，但中路勒布朗（Jensen）一路壓制對線路西恩（Brucer），吃兵數早早領先30隻以上，並在加里歐（Impact）支援下取得首殺，C9多次靠著多夾少及掌握轉線時機，掠奪對方防禦塔，15分鐘就已觸及高地，22分鐘抓到在野區迷路的奈德麗（4LaN）後果斷吃下巴龍，ONE則因陷入前排坦度不足以扛下會戰，一路輸到底，C9順利在30分鐘拿下主堡取勝。

第二場由DW對上C9，前者選出科加斯（Chippys）、史瓦妮（Shernfire）、庫奇（Phantiks）、凱特琳（K1ng）及卡瑪（Destiny）；後者則是嘉文四世（Impact）、奈德麗（Contractz）、加里歐（Jensen）、剎雅（Sneaky）與珍娜（Smoothie）。（取自YOUTUBE）

開局C9就在三路展現強勢壓制力，雙方打野更是高下立判，奈德麗（Contractz）不論是等級或是表現都強壓史瓦妮（Shernfire），而為抑制科加斯（Chippys）發育，C9不斷入野騷擾史瓦妮抑或是來到上路GANK，也讓科加斯不到15分鐘就死了三次，C9連兩場在前期展現強勢作風。

23分鐘雙方在藍方野區開戰，處於隘口地形不利的DW慘遭收下兩顆人頭，只能任由C9拿下巴龍，下一波會戰再度將史瓦妮收下，憑藉著巴龍BUFF及大幅經濟領先優勢，27分鐘順利拿下主堡取得二連勝。

第三場由DW對上ONE，前者選擇藍寶（Chippys）、嘉文四世（Shernfire）、庫奇（Phantiks）、艾希（K1ng）及魔甘娜（Destiny）；後者則是菲歐拉（VVvert）、賈克斯（4LaN）、奧莉安娜（Brucer）、剎雅（Absolut）與布郎姆（RedBert）。（取自YOUTUBE）

由於C9展現B組霸主氣勢，落敗的兩隊仿佛是一場「老二之爭」，一改上場前期被C9壓制，本場DW重拾前期不斷打架作風，靠著多夾少或是單人優勢操作單殺對面，早早於15分鐘取得6比0人頭數，這樣的快節奏攻勢讓ONE難以招架，21分鐘DW再度火速吃下巴龍，ONE在會戰完全無法應付，最終DW就在25分鐘順利拿下主堡取得寶貴一勝。

首日B組賽事結束，由C9以二連勝領先， DW以一勝一敗緊追在後，ONE則是陷入二連敗，由於明日仍是一樣的對戰組合，三隊都還會有兩場賽事，除了C9已經立於不敗之地，至少保有加賽機會，剩下兩隊誰能出線還說不準。