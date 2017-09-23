高爾夫》亞太鑽石盃第3回合 洪健堯並列第4

亞太鑽石盃第3回合，台灣選手洪健堯（左）與桿弟研究擊球方向，目前他並列第4。（Asian Tour提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手洪健堯，今天在日巡賽與亞巡賽合辦的亞太鑽石盃高球賽第3回合，打出低於標準桿2桿的69桿，暫以總計205桿並列第4名。

泰國好手普姆這回合擊出67桿，以總計201桿追上日本選手高山忠洋，兩人並列領先。高山忠洋今天打得沒有前兩回合好，賺進3個博蒂，卻有5個柏忌，尤其最後6洞出現4個柏忌，把領先優勢花光。

第2回合千葉縣下雨颳風，領先組打後後半段才見到陽光。日本選手片岡大育以全場最佳的66桿完賽，總計202桿排第3。

洪健堯今天打下5個博蒂，但出現3個柏，都是打進沙坑沒救到Par。賽後他說：「球場的狀況一天比一天難打，今天的天氣比前兩天涼一點，但風很強而且風向很亂，讓比賽更難一點，加上旗位都在很刁鑽的位置，打起來很有挑戰性。」

他表示，前3回合自己在比賽中出現一些失誤，明天最後決戰他會全力避免這些失誤再次出現。

同場出賽的台裔美籍選手簡佑賢這回合打出72桿，總計211桿並列23名。呂偉智今天打出4個博蒂、4個柏忌和1個雙柏忌的73桿，總計214桿並列44名。