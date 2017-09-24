MLB》蕭延長賽再見2分砲 釀酒人逆轉小熊

蕭擊出再見2分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與釀酒人系列賽第3場比賽，比賽再度殺進延長賽，最後靠著10局下釀酒人蕭（Travis Shaw）的再見2分砲，終場以5：4逆轉小熊，在系列戰扳回一城，台灣投手王維中、曾仁和，在這次系列賽都沒有出賽。

小熊與釀酒人此系列戰每場都打進延長賽，前兩戰都由小熊帶走勝利，此役小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）繳出優質先發的成績，主投6局被擊出8支安打，僅失1分另外送出6K。除了在第1局被接連3支安打失掉1分，其餘每個半局雖然都有被釀酒人上壘，但都能夠化解危機。

小熊打線在2局上靠著3支安打追平比數，並在8局上首棒打者哈普（Ian Happ）擊出2壘安打，隨後靠著高飛犧牲打跑回超前分。9局下半落後1分的釀酒人，首棒打者阿西亞（Orlando Arcia）一棒追平比數，擊出左外野陽春砲，雙方殺進延長賽。

10局上小熊首棒打者哈普獲得保送，隨後靠著犧牲觸擊及傑伊（Jon Jay）適時安打攻下超前分，10局下釀酒人1出局後布朗（Ryan Braun）擊出2壘安打，隨後蕭擊出再見2分砲，這也是個人生涯首支再見全壘打，終場釀酒人以5：4贏得比賽勝利。