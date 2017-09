NBA》川普拒邀冠軍勇士引眾怒 詹皇、老大、CP3齊開砲

川普槓上勇士球星柯瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)昨宣布不會邀請上屆NBA冠軍勇士隊進白宮引發撻伐聲浪,詹姆斯(LeBron James)、布萊恩(Kobe Bryant)和保羅(Chris Paul)等大咖球星紛紛發聲譴責川普,力挺勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)。

美國總統邀請各大職業冠軍隊造訪白宮已是多年傳統,川普今年1月上任後,美式足球愛國者隊和大聯盟小熊隊已陸續參訪白宮,然而上屆NBA冠軍隊勇士卻因政治因素遲遲未接獲邀請,勇士總教練和多位主力球員都曾多次公開批評川普及其行政團隊,被外界認為是原因之一。

美國職業運動界反川普代表、勇士球星柯瑞(Stephen Curry)昨向媒體坦言自己不想進白宮,但會尊重球隊決定,總教練總教練柯爾(Steve Kerr)也承諾近期將展開球隊會議,由球員決定全隊是否要去白宮。

然而川普隨後率先開砲,在推特上宣布:「能到白宮是冠軍隊莫大的榮耀,但Stephen Curry猶豫了,所以就撤回邀請。」川普此舉引發軒然大波,美式足球、籃球等職業運動界人士紛紛發聲譴責川普,勇士球團隨後也發出回覆聲明。

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月23日

NBA看板球星詹姆斯直接對川普開砲,在推特發文怒嗆「你這個廢物,柯瑞都說他不去了,所以才沒有邀請,能去白宮是個至高無上的榮耀,直到你出現了!」,退役球星「老大」布萊恩也說:「一個總統的名字創造了分歧與憤怒,他的言論引發了紛爭與仇恨,怎麼可能『讓美國再次偉大』。(此為川普競選標語)」

火箭球星保羅怒斥:「現在國家有這麼多事正在發生(天災、政治問題等),為何你只關心誰臣服跪拜、進白宮見你?管好你自己吧!」騎士史密斯(JR smith)也說:「歐巴馬(Barack Obama)!我們需要你回來,越快越好!」

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 2017年9月23日

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again" — Kobe Bryant (@kobebryant) 2017年9月23日

With everything that's going on in our country, why are YOU focused on who's kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane — Chris Paul (@CP3) 2017年9月23日

勇士總教練柯爾隨後透露,對於川普此舉他並不驚訝,表示「他在我們能夠提分手之前,搶先提了分手。」球團也發佈沉重聲明,表示球隊原本已安排好要在最快的時間內開會討論造訪白宮事宜,但川普總統已經講明不會發出邀請,球團對於無法按照程序、表達意見感到失望,因為身為美國人民理應有權表達意見,而且又是如此重要的大事。

各大職業冠軍隊受邀進白宮的傳統已行之有年,自1963年甘迺迪(John F. Kennedy)邀請塞爾提克隊造訪白宮後,NBA冠軍隊到白宮晉見總統已成慣例,去年勇士就曾獲此殊榮,進白宮與前任總統歐巴馬相見歡。儘管此次因故無法進白宮,勇士球團已決定會妥善安排明年二月到東岸的客場之旅,將造訪首都華盛頓以彰顯平等、多樣性與包容的團隊價值。

美國大學男籃冠軍隊北卡大學隨後也發出聲明,表示由於遲遲無法與白宮敲定日期,北卡大學將不會造訪白宮。發言人Steve Kirschner表示:「我們一直找不到彼此都可以的時間,已經找了八、九個日期還是喬不攏,我們很想去、但是去不了,不過如果雙方達成協議,我們還是很樂意去。」