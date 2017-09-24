NBA》川普拒邀冠軍勇士引眾怒 詹皇、老大、CP3齊開砲

川普槓上勇士球星柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨宣布不會邀請上屆NBA冠軍勇士隊進白宮引發撻伐聲浪，詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）和保羅（Chris Paul）等大咖球星紛紛發聲譴責川普，力挺勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

美國總統邀請各大職業冠軍隊造訪白宮已是多年傳統，川普今年1月上任後，美式足球愛國者隊和大聯盟小熊隊已陸續參訪白宮，然而上屆NBA冠軍隊勇士卻因政治因素遲遲未接獲邀請，勇士總教練和多位主力球員都曾多次公開批評川普及其行政團隊，被外界認為是原因之一。

美國職業運動界反川普代表、勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨向媒體坦言自己不想進白宮，但會尊重球隊決定，總教練總教練柯爾（Steve Kerr）也承諾近期將展開球隊會議，由球員決定全隊是否要去白宮。

然而川普隨後率先開砲，在推特上宣布：「能到白宮是冠軍隊莫大的榮耀，但Stephen Curry猶豫了，所以就撤回邀請。」川普此舉引發軒然大波，美式足球、籃球等職業運動界人士紛紛發聲譴責川普，勇士球團隨後也發出回覆聲明。

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年9月23日

NBA看板球星詹姆斯直接對川普開砲，在推特發文怒嗆「你這個廢物，柯瑞都說他不去了，所以才沒有邀請，能去白宮是個至高無上的榮耀，直到你出現了！」，退役球星「老大」布萊恩也說：「一個總統的名字創造了分歧與憤怒，他的言論引發了紛爭與仇恨，怎麼可能『讓美國再次偉大』。（此為川普競選標語）」

火箭球星保羅怒斥：「現在國家有這麼多事正在發生（天災、政治問題等），為何你只關心誰臣服跪拜、進白宮見你？管好你自己吧！」騎士史密斯（JR smith）也說：「歐巴馬（Barack Obama）！我們需要你回來，越快越好！」

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James （@KingJames） 2017年9月23日

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again" — Kobe Bryant （@kobebryant） 2017年9月23日

With everything that's going on in our country, why are YOU focused on who's kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane — Chris Paul （@CP3） 2017年9月23日

勇士總教練柯爾隨後透露，對於川普此舉他並不驚訝，表示「他在我們能夠提分手之前，搶先提了分手。」球團也發佈沉重聲明，表示球隊原本已安排好要在最快的時間內開會討論造訪白宮事宜，但川普總統已經講明不會發出邀請，球團對於無法按照程序、表達意見感到失望，因為身為美國人民理應有權表達意見，而且又是如此重要的大事。

各大職業冠軍隊受邀進白宮的傳統已行之有年，自1963年甘迺迪（John F. Kennedy）邀請塞爾提克隊造訪白宮後，NBA冠軍隊到白宮晉見總統已成慣例，去年勇士就曾獲此殊榮，進白宮與前任總統歐巴馬相見歡。儘管此次因故無法進白宮，勇士球團已決定會妥善安排明年二月到東岸的客場之旅，將造訪首都華盛頓以彰顯平等、多樣性與包容的團隊價值。

美國大學男籃冠軍隊北卡大學隨後也發出聲明，表示由於遲遲無法與白宮敲定日期，北卡大學將不會造訪白宮。發言人Steve Kirschner表示：「我們一直找不到彼此都可以的時間，已經找了八、九個日期還是喬不攏，我們很想去、但是去不了，不過如果雙方達成協議，我們還是很樂意去。」