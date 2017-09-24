拉沃盃》費、納合體雙打贏了！率歐洲隊大幅領先

費德爾、納達爾雙打獲勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拉沃盃進第二天賽程落幕，「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）及「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）除了單打賽程之外，萬眾期待的「費、納合體」雙打也在凌晨進行，兩人率歐洲隊拿下9：3領先優勢。

歐洲隊派出費德爾、納達爾合體面對世界隊奎瑞（Sam Querrey）／索克（Jack Sock），首盤由費、納率先破發對手拿下，次盤卻掛網、出界失誤頻頻，將比賽帶進搶十決勝盤，不過狀況及時回穩，第三盤失1分後連拿6分，最後以6：4、1：6、10：5贏得比賽，獲勝的瞬間納達爾一如往常的做出「升龍拳」並擁抱隊友費德爾。

費德爾、納達爾雙打獲勝。（路透社）

單打部分首戰由費德爾面對世界排名16的美國好手奎瑞，以6：4、6：2輕鬆拿下，納達爾則是以6：3、3：6、11：9擊敗美國選手索克，世界隊僅由基里奧斯（Nick Kyrgios）拿下一勝，以4：6、7：6、10：6擊敗地主好手柏蒂奇（Tomas Berdych）。

目前歐洲隊已搶下9分，遙遙領先世界隊的3分，只要再拿下兩場比賽就能獲勝。

費德爾、納達爾雙打獲勝。（路透社）

費德爾、納達爾雙打獲勝。（美聯社）

費德爾、納達爾雙打獲勝。（歐新社）

世界隊的兩勝都有基里奧斯。（美聯社）