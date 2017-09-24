MLB》我也是少年強打！柏德3分砲將洋基轟進季後賽

柏德3分砲奠定勝基，洋基確定打入季後賽。（美聯社）

〔記者石毓琪／台北報導〕春訓展現驚人砲火，卻在季中因傷一度陷入低潮，洋基一壘手柏德（Greg Bird）今天對藍鳥揮出致勝3分砲，一棒率隊拿到季後賽門票，洋基也自2015年後再打進季後賽，隊史第53次。

即使在美聯東區還以4場勝差苦追紅襪，洋基今續戰藍鳥，給了先發格雷（Sonny Gray）火力奧援，格雷雖因赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春砲失分，但隨即回穩，主投6局僅失1分，洋基靠著柏德5局上3分砲逆轉，佛雷瑟（Todd Frazie）8局上也貢獻一支全壘打錦上添花，藍鳥則受限牛棚封鎖，沒再擊出安打，洋基遂以5：1贏球，確定至少有美聯第二外卡，篤定進入季後賽。

持續了一個多小時的香檳派對，柏德開心的說，長打回來對他意義非凡，這僅是他本季第6轟，但他職業生涯中飽受傷勢困擾，2015年才上大聯盟，隔年就因腳傷手術，失去三分之一的球季。

除了柏德在今天脫穎而出，洋基陣容裡還有許多年輕卻優秀的球員，包括超級新秀賈吉（Aaron Judge）、捕手桑契斯（Gary Sanchez）、右投塞維里諾（Luis Severino）、後援格林（Chad Green）、左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和菜鳥外野手佛雷瑟（Clint Frazier），這群年輕人都讓總教練吉拉迪（Joe Girardi）相當讚許。

吉拉迪表示，「他們有能力完成一些特別的事蹟，周圍有老將帶領，他們也深知怎麼幫助這些孩子們，這就是我們擠進季後賽的原因。我們有2個年輕的先發輪值，還有幾個年輕強打扛起火力，有時陣容傷兵多，我們還能倚賴22歲的小朋友頂上，所以我一點也不意外，因為我能感覺到他們滿滿的天賦。」

確定打入季後賽，洋基賽後開起香檳派對。（法新社）