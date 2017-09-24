MLB》哪個大谷好？ 大聯盟推球衣合成照讓球迷都瘋了

〔體育中心／綜合報導〕日本投打二刀流大谷翔平確定今年季後將赴美挑戰大聯盟，人尚未啟程卻已在美國刮起「大谷旋風」，不僅吸引多支球隊大陣仗赴日看大谷先發，大聯盟官方也搶先釋出大谷翔平的10隊球衣合成照。

大谷翔平近幾場先發主投吸引多支美職球團大陣仗觀賽，多家日媒陸續撰文證實，大谷翔平確定將在今年季後透過入札制度赴美挑戰，大聯盟官網也撰文分析大谷翔平可能的新東家，小熊、洋基、遊騎兵等隊皆榜上有名，大聯盟官方也順勢推出一系列大谷翔平球衣合成照。

許多球迷紛紛留言為自己支持的球隊集氣，盼能夠脫穎而出簽下熱門搶手的大谷翔平，甚至還有球迷加碼合成了大谷翔平的實戰比賽照片。