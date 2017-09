MLB》哪個大谷好？ 大聯盟推球衣合成照讓球迷都瘋了

〔體育中心/綜合報導〕日本投打二刀流大谷翔平確定今年季後將赴美挑戰大聯盟,人尚未啟程卻已在美國刮起「大谷旋風」,不僅吸引多支球隊大陣仗赴日看大谷先發,大聯盟官方也搶先釋出大谷翔平的10隊球衣合成照。

大谷翔平近幾場先發主投吸引多支美職球團大陣仗觀賽,多家日媒陸續撰文證實,大谷翔平確定將在今年季後透過入札制度赴美挑戰,大聯盟官網也撰文分析大谷翔平可能的新東家,小熊、洋基、遊騎兵等隊皆榜上有名,大聯盟官方也順勢推出一系列大谷翔平球衣合成照。

許多球迷紛紛留言為自己支持的球隊集氣,盼能夠脫穎而出簽下熱門搶手的大谷翔平,甚至還有球迷加碼合成了大谷翔平的實戰比賽照片。

Every team would love to sign Shohei Ohtani, but which uniform will he don? @philgrogers ranks the 10 best options: https://t.co/Tgraea3L45 pic.twitter.com/1g2080olRn