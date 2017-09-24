MLB》史坦頓轟破隊史紀錄 響尾蛇外卡慶功再等等（影音）

〔體育中心／綜合報導〕只差一勝就能拿到國聯外卡門票的響尾蛇，今在主場噴香檳的慶功計畫被迫延後，因為作客的馬林魚在「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟帶領下以12：6帶走勝利，史坦頓除了續居聯盟全壘打王，單場猛掃4打點更讓他榮登隊史單季打點王。

昨以兩分差贏球搶下系列賽首勝的響尾蛇，今於主場續戰馬林魚，國聯年度MVP兩大熱門人選的同場較勁格外吸睛，響尾蛇明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）於3局下率先扛出三分砲，攻守交換後馬林魚「怪力男」史坦頓也開轟互別苗頭，此役雙方砲火齊發合掃5轟，兩隊先發投手都投不滿五局就被KO退場。

手感火燙的響尾蛇外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez），在5局下擊出中外野陽春砲，單月第14轟締造隊史新猷。然而馬林魚在吃下5分大局後始終保持領先，比賽後半續從響尾蛇牛棚手中搶下4分，最終以12：6逆轉贏球。響尾蛇明天得自力贏球，或是靠釀酒人或紅雀輸球，才能確定搶下國聯外卡門票。

響尾蛇馬丁尼茲單月14轟寫隊史紀錄。（美聯社）

此役火力大放送的史坦頓，賽前累積121分打點已追平隊史單季打點紀錄，3局上擊出2分打點二壘安打後確定刷新紀錄後，史坦頓在4局上接著掃出陽春砲，9局上又擊出滾地球推進隊友再下一城，單場斬獲4打點締造馬林魚隊史單季打點新紀錄。

史坦頓此役擊出陽春砲，單季全壘打產量來到57轟為大聯盟近十年最多，最近兩位達陣單季57轟的球員分別為岡薩雷茲（Luis Gonzalez）和2002年的A-Rod（Alex Rodriguez），史坦頓繼續穩坐聯盟全壘打王寶座，明星賽後至今65戰已掃出31轟，有機會挑戰成為馬林魚隊史首位年度MVP得主。

蛇王高德史密特是今年國聯MVP大熱門。（法新社）

史坦頓開轟躍居隊史單季打點王。（美聯社）