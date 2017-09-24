MLB》父子同場較量寫歷史 法瑞爾看兒子投好「心情矛盾」

小法瑞爾對紅襪後援1局無失分。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕紅襪踢館紅人成功，封王魔術數字降至M5，總教練法瑞爾（John Farrell）之子小法瑞爾（Luke Farrell）今天對決父親執教的紅襪，寫下大聯盟史上頭一遭，也讓爸爸心情矛盾，但仍對兒子比大拇指「非常自豪」。

今年7月1日，法瑞爾向紅襪球團告假，飛往堪薩斯城，為的就是看兒子生涯第一場大聯盟比賽，但以客隊總教練身分看兒子投球，卻是第一次，在小法瑞爾9上登板前，法瑞爾輕碰帽緣，和兒子打招呼。

在父親面前投球，小法瑞爾坦言，肯定會有一些壓力，「這是我們第一次在同一場比賽，你希望能為球隊表現好，那是當然的，但想到爸爸在另一邊看著我，我想做得更好。」

根據伊萊亞斯體育局，這是大聯盟史上第一次有投手和父親帶隊的球隊比賽，也是繼2004年小熊外野手Moises Alou和其父Felipe Alou帶領的巨人後，又一父子檔在大聯盟過招。

紅襪總教練法瑞爾。（美聯社）

法瑞爾說，感覺有點超現實，但對兒子的表現非常自豪，「隔著網子看對面休息室，我不禁想起在小聯盟或高中或其他舞台上看他投球，或許今天有機會看到他站在大聯盟丘上，今天確實是很特別的一天，我真的很驕傲。」

最後小法瑞爾在紅人5分落後、9上登板，用21球投完一局，沒被擊出安打也無失分，投出2保送和1三振，他笑說賽後已安排好在辛辛那提和父親共度晚餐，聊聊一些父子間的話題，也談談棒球，「不過希望由爸爸買單。」