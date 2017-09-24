MLB》墨菲延長賽致勝轟 國民逆轉大都會

墨菲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日國民作客大都會的比賽，雙方鏖戰至10局，國民延長賽靠著墨菲（Daniel Murphy）開轟，終場以4：3逆轉擊敗大都會。而大都會先發投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）傷癒回歸首戰，僅花5球就投完1局表現優異。

「雷神」辛德加德季初因右側闊背肌撕裂傷而休養了大半個賽季，上次出賽以經是4月30日的事，賽前大都會總教練柯林斯（Terry Collins）宣布，保險起見只會讓雷神投1局。1局上「雷神」辛德加德雖被擊出1支安打，隨後成功讓墨菲擊出雙殺打，僅花5球就上演3上3下，被擊出1支安打無失分，最快球速來到98.9英哩。

大都會打現在3局下開始發威，面對國民先發投手「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），靠著3支安打外加1次保送攻下3分。

國民打線也在4、5局還以顏色，林德（Adam Lind）的2分砲及威特斯（Matt Wieters）的陽春砲扳平比數。小史在平手情況退場，本日主投5局被擊出7支安打，失3分另外送出6K。

雙方一路平手進入延長賽，10局上首棒打者墨菲就擊出致勝陽春砲，這也是國民本季團隊第206轟，終場國民以以4：3逆轉擊敗大都會。

「雷神」辛德加德回歸首戰表現優異。（法新社）