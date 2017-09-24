高爾夫》躍居領先！美巡錦標賽第3回合 英格蘭凱西鎖定總冠軍

凱西（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕超過8年沒在美巡賽贏得冠軍的英格蘭選手凱西，今天在美巡錦標賽第3回合躍居領先，而且很有可能成為今年美巡賽年終積分總冠軍。

凱西今天在前9洞就火力旺盛地打下1個老鷹、3個博蒂，雖然第8、9洞連著吞了柏忌，但後9洞他維持平順，打下兩隻小鳥，包括第17洞40呎長推進洞在內。他以65桿完賽，總計198桿躍居領先。

40歲的凱西，上次贏得美巡賽事冠軍是2009年的休士頓公開賽，相隔已超過8年、144場比賽。如果明天順利封王，將可抱走兩座冠軍盃和超過千萬美元獎金回家。

美國選手奇斯納和雪菲爾同以兩桿之差的200桿並列第2，奇斯納繳出今天全場最佳的64桿，也是他歷來在東湖球場的最低桿成績。賽後他匆匆離開球場，搭直升機趕著去看喬治亞大學的美式足球賽。

雪菲爾則是今年新手，他表示，連續這兩週的季後賽，他都覺得自己沒什麼好輸的，怎麼打都是賺到，比賽尾盤的爆發力特別驚人，上週的BMW錦標賽最後6洞他賺了6桿，讓他在新人第1年就打進美巡錦標賽，今天他打出65桿。不過，這兩人原本的積分排名較低，要搶下年度總冠軍機會比凱西小。

原本領先的J.湯瑪斯，今天只打出平標準桿70桿，總計203桿和瑞德、寇普卡並列第4，落後5桿，還有一絲機會翻盤。