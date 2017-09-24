MLB》模擬賽狀況絕佳 哈波最快有望本週回歸（影音）

哈波今完成第二次模擬賽測試。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民已稱霸國東備戰季後賽，「強打少年」哈波（Bryce Harper）膝傷復健進展也相當順利，今天進行第二次模擬賽後直呼感覺相當不錯，球團目前正在評估讓哈波於例行賽最後一週回場比賽的可能。

日前因跑壘意外重創左膝的哈波，自8月12日起就不曾於大聯盟出賽，受傷後持續復健盼能趕上季後賽，循序漸進恢復慢跑、傳接球、守備與打擊練習後，哈波今於賽前完成第二次復健賽測試，透露自己感覺相當不錯，球團目前正在評估是否讓他到指導聯盟調整，或是直接讓他歸隊出賽。

「（距離哈波回場比賽）很近了、已經非常接近了，我們只是要跟他談談，確實評估他的感覺如何。」總教練貝克（Dusty Baker）說，「他已經準備要回歸了，我們也很期待迎接他歸隊，但我們得採取對彼此都好、最適當的長遠之計。」國民例行賽已剩最後一週，明對大都會後將迎接本季最後2次系列賽，先作客費城人進行三連戰，隨後班師回主場與展開四連戰。

哈波復健近況良好。（資料照，USA Today Sports）

國民近日從小聯盟找來左、右投各一名，協助哈波進行模擬賽測試，祖魯（Stephen Drew）和古德溫（Brian Goodwin）兩個復健中的隊友也一同參與。哈波於週一首度上場展開打擊練習，隔天進行第一次模擬賽測試，外野接球、跑壘測試也陸續進行。

今對勇士賽前完成第二次模擬賽後，哈波表示目前的重點就是要看看自己的復健進展大概到哪裡、感覺如何，「回到能夠揮棒的狀態其實花了蠻多時間，跑壘和傳球的狀況都挺不錯的，一切都感覺很棒，就看看目前進度到哪、再決定接下來有何打算囉！」哈波說。

大聯盟官網認為，哈波的傷勢狀況若能過關，有機會在例行賽最後一週歸隊比賽，但國民也有可能考慮讓哈波在狀況相對較易掌握的指導聯盟出賽調整，因為哈波能否順利回歸對國民季後賽表現影響甚鉅，總教練貝克直言若哈波能如期歸隊，將能帶給球隊十足的自信心。

哈波第一次模擬賽實況：

哈波進行打擊、跑壘測試：