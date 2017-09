〔體育中心/綜合報導〕美國總統川普今天在阿拉巴馬州的亨茨維爾市進行演說,大談不少NFL球員在賽前放國歌時單膝跪地的議題,川普對此感到相當不以為然,甚至飆出髒話要求球隊將這些球員開除。

川普表示,當觀眾打開電視看到有球員在放國歌時單膝跪地,是一件糟糕無比的舉動,「有個方法可以讓這行為停止,就是離開球場,只要你們離開球場,我保證以後就不會再看到這種情況發生。」

川普接著還說,「我甚至希望NFL的老闆,若看到球員有如此行為,應該把這些人給開除。」而在言談之中他還一度用上B開頭的不雅字眼,表達對球員不尊重國歌的憤怒。

Trump wishes NFL owners would tell anthem protesters "get that son of a bitch off the field right now" pic.twitter.com/gq4EH3lNoY