中職Live》吳宗峻關鍵安打 悍將一棒追平兄弟

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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0
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1
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0
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0
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0
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1
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5
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0
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悍將
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0
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1
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0
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0
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1
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4
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1
第五局
5上1出局後，陳江河敲安，不過王威晨、吳東融都擊出飛球被接殺出局。
第四局
4下，洪宸宇讓悍將三上三下。
4上，周思齊保送上壘，1出局後，張志豪敲安，兄弟攻佔一二壘，接著陳子豪飛球被接殺，許基宏滾地球遭刺殺，結束半局。
第三局
3下，胡金龍敲安，李宗賢滾地球刺殺一壘往二壘的跑者，陳品捷吞K，形成2出局一壘有人。高國輝二壘安打，一壘跑者回本壘遭觸殺，3出局。
3上，力猛讓兄弟三上三下。
第二局
2下1出局後，高國麟敲安，范國宸獲保送，悍將攻佔一二壘。隨後吳宗峻關鍵安打，送高國麟回本壘攻下悍將追平分。
2上，張志豪敲安，陳子豪遭刺殺，1出局二壘有人。接著許基宏中右外野方向二壘安打，帶有1分打點，兄弟1分領先。
第一局
1下，洪宸宇先讓胡金龍擊出飛球被接殺，再連續三振李宗賢、陳品捷，悍將三上三下。
1上1出局後，吳東融中間方向平飛安打，周思齊滾地球造成對手傳球失誤，一二壘有人，不過詹子賢擊出雙殺打，結束攻勢。
賽前
中信兄弟今派小將洪宸宇，對決富邦悍將洋投力猛，力猛九月至今尚未吞敗過，洪宸宇近況則是二連勝，雙方狀況都不錯，誰能繼續延續勝利氣勢？
力猛目前戰績7勝7敗，防禦率4.80，與兄弟交手戰績為1勝3敗，對戰防禦率4.41。
洪宸宇目前戰績2勝3敗，防禦率6.65，兩場勝利都是在九月拿下，九月戰績2勝0敗，防禦率3.21，九月狀況調整的很好，而對戰悍將的戰績為0勝1敗，防禦率3.55，先前多後援上場，轉先發後只有對過悍將一次，還沒有優質先發經驗。
先發名單
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中信兄弟
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棒次
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富邦悍將
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王 威 晨 , 2B
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1
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胡 金 龍 , DH
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吳 東 融 , SS
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2
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李 宗 賢 , 3B
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周 思 齊 , LF
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3
|
陳 品 捷 , 2B
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詹 子 賢 , RF
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4
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高 國 輝 , LF
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張 志 豪 , CF
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5
|
高 國 麟 , SS
|
陳 子 豪 , DH
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6
|
范 國 宸 , 1B
|
許 基 宏 , 1B
|
7
|
吳 宗 峻 , RF
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陳 家 駒 , C
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8
|
方 克 偉 , C
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陳 江 和 , 3B
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9
|
申 皓 瑋 , CF
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洪 宸 宇
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先發投手
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力 猛
中信兄弟陳子豪。（記者黃志源攝）
中信兄弟詹子賢。（記者黃志源攝）
周思齊「球芽基金」推出甩甩毛巾。（記者黃志源攝）
富邦打擊教練馮喬許。（記者黃志源攝）