中職Live》吳宗峻關鍵安打 悍將一棒追平兄弟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 1 0 0 0 1 5 0 悍將 0 1 0 0 1 4 1

第五局

5上1出局後，陳江河敲安，不過王威晨、吳東融都擊出飛球被接殺出局。

第四局

4下，洪宸宇讓悍將三上三下。



4上，周思齊保送上壘，1出局後，張志豪敲安，兄弟攻佔一二壘，接著陳子豪飛球被接殺，許基宏滾地球遭刺殺，結束半局。

第三局

3下，胡金龍敲安，李宗賢滾地球刺殺一壘往二壘的跑者，陳品捷吞K，形成2出局一壘有人。高國輝二壘安打，一壘跑者回本壘遭觸殺，3出局。

3上，力猛讓兄弟三上三下。

第二局

2下1出局後，高國麟敲安，范國宸獲保送，悍將攻佔一二壘。隨後吳宗峻關鍵安打，送高國麟回本壘攻下悍將追平分。

2上，張志豪敲安，陳子豪遭刺殺，1出局二壘有人。接著許基宏中右外野方向二壘安打，帶有1分打點，兄弟1分領先。

第一局

1下，洪宸宇先讓胡金龍擊出飛球被接殺，再連續三振李宗賢、陳品捷，悍將三上三下。

1上1出局後，吳東融中間方向平飛安打，周思齊滾地球造成對手傳球失誤，一二壘有人，不過詹子賢擊出雙殺打，結束攻勢。

賽前

中信兄弟今派小將洪宸宇，對決富邦悍將洋投力猛，力猛九月至今尚未吞敗過，洪宸宇近況則是二連勝，雙方狀況都不錯，誰能繼續延續勝利氣勢？

力猛目前戰績7勝7敗，防禦率4.80，與兄弟交手戰績為1勝3敗，對戰防禦率4.41。

洪宸宇目前戰績2勝3敗，防禦率6.65，兩場勝利都是在九月拿下，九月戰績2勝0敗，防禦率3.21，九月狀況調整的很好，而對戰悍將的戰績為0勝1敗，防禦率3.55，先前多後援上場，轉先發後只有對過悍將一次，還沒有優質先發經驗。

先發名單

中信兄弟 棒次 富邦悍將 王 威 晨 , 2B 1 胡 金 龍 , DH 吳 東 融 , SS 2 李 宗 賢 , 3B 周 思 齊 , LF 3 陳 品 捷 , 2B 詹 子 賢 , RF 4 高 國 輝 , LF 張 志 豪 , CF 5 高 國 麟 , SS 陳 子 豪 , DH 6 范 國 宸 , 1B 許 基 宏 , 1B 7 吳 宗 峻 , RF 陳 家 駒 , C 8 方 克 偉 , C 陳 江 和 , 3B 9 申 皓 瑋 , CF 洪 宸 宇 先發投手 力 猛

中信兄弟陳子豪。（記者黃志源攝）

中信兄弟詹子賢。（記者黃志源攝）

周思齊「球芽基金」推出甩甩毛巾。（記者黃志源攝）

富邦打擊教練馮喬許。（記者黃志源攝）

