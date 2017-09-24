中職Live》兩保送+四安打 0：5獅隊擴大領先比數

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
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7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
桃猿
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0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
3
|
0
|
統一
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1
|
0
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|6
|
0
第四局
4局上，林智平擊出中間方向強勁安打上一壘，王柏融擊出滾地球傳二壘封殺跑者，打者靠野手選擇上一壘，跑者遭刺殺在二壘前，林泓育三壘強勁滾地球傳二壘封殺跑者，打者上一壘，下棒朱育賢遭三振。
第三局
3局上，藍寅倫敲出右外野方向平飛安打，繼續往前推進時遭觸殺在二壘前。
3局下，陳傑憲擊出右外野巧妙落地安打上一壘，潘武雄敲出一、二壘間滾地安打，蘇智傑獲四壞保送滿壘，郭阜林也獲四壞球保送，帶有一分打點，劉芙豪拉打慣穿內野防區帶有兩分打點，買嘉儀敲出落點巧妙的德州安打，帶有一分打點，獅隊5：0擴大比數差距。
第二局
2局下，桃猿先發投手林樺慶讓獅隊三上三下。
第一局
1局上，統一先發投手潘武雄讓桃猿三上三下。
1局下，陳傑憲左外野一壘安打，唐肇廷二壘方向滾地球遭刺殺，推進跑者上二壘，潘武雄敲出投手旁高彈跳穿越形成安打，帶有一分打點，統一1：0率先破蛋。
先發打序
|
Lamigo 桃猿
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棒次
|
統一獅
|
藍 寅 倫 RF
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1
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陳 傑 憲 SS
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林 智 平 3B
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2
|
唐 肇 廷 CF
|
王 柏 融 CF
|
3
|
潘 武 雄 DH
|
林 泓 育 DH
|
4
|
蘇 智 傑 LF
|
朱 育 賢 LF
|
5
|
郭 阜 林 3B
|
陳 俊 秀 1B
|
6
|
劉 芙 豪 RF
|
郭 永 維 SS
|
7
|
買 嘉 儀 1B
|
葉 竹 軒 2B
|
8
|
高 志 綱 C
|
廖 健 富 C
|
9
|
陳 重 廷 2B
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林 樺 慶
|先發投手
|
潘 威 倫
廖健富今天登錄至一軍，並立刻被排進第9棒、先發蹲捕。（記者林正堃攝）
桃猿廖健富。（記者林正堃攝）