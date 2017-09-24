中職Live》兩保送+四安打 0：5獅隊擴大領先比數

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 0 3 0 統一 1 0 4 5 6 0

第四局

4局上，林智平擊出中間方向強勁安打上一壘，王柏融擊出滾地球傳二壘封殺跑者，打者靠野手選擇上一壘，跑者遭刺殺在二壘前，林泓育三壘強勁滾地球傳二壘封殺跑者，打者上一壘，下棒朱育賢遭三振。

第三局

3局上，藍寅倫敲出右外野方向平飛安打，繼續往前推進時遭觸殺在二壘前。

3局下，陳傑憲擊出右外野巧妙落地安打上一壘，潘武雄敲出一、二壘間滾地安打，蘇智傑獲四壞保送滿壘，郭阜林也獲四壞球保送，帶有一分打點，劉芙豪拉打慣穿內野防區帶有兩分打點，買嘉儀敲出落點巧妙的德州安打，帶有一分打點，獅隊5：0擴大比數差距。

第二局

2局下，桃猿先發投手林樺慶讓獅隊三上三下。

第一局

1局上，統一先發投手潘武雄讓桃猿三上三下。

1局下，陳傑憲左外野一壘安打，唐肇廷二壘方向滾地球遭刺殺，推進跑者上二壘，潘武雄敲出投手旁高彈跳穿越形成安打，帶有一分打點，統一1：0率先破蛋。

先發打序

Lamigo 桃猿 棒次 統一獅 藍 寅 倫 RF 1 陳 傑 憲 SS 林 智 平 3B 2 唐 肇 廷 CF 王 柏 融 CF 3 潘 武 雄 DH 林 泓 育 DH 4 蘇 智 傑 LF 朱 育 賢 LF 5 郭 阜 林 3B 陳 俊 秀 1B 6 劉 芙 豪 RF 郭 永 維 SS 7 買 嘉 儀 1B 葉 竹 軒 2B 8 高 志 綱 C 廖 健 富 C 9 陳 重 廷 2B 林 樺 慶 先發投手 潘 威 倫

廖健富今天登錄至一軍，並立刻被排進第9棒、先發蹲捕。（記者林正堃攝）

桃猿廖健富。（記者林正堃攝）