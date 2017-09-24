2017 台北世大運

中職Live》兩保送+四安打 0：5獅隊擴大領先比數

2017/09/24 18:15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

桃猿

0

0

0

0

 

 

 

 

 

0

3

0

統一

1

0

4

 

 

 

 

 

 

5

 6

0

第四局

4局上，林智平擊出中間方向強勁安打上一壘，王柏融擊出滾地球傳二壘封殺跑者，打者靠野手選擇上一壘，跑者遭刺殺在二壘前，林泓育三壘強勁滾地球傳二壘封殺跑者，打者上一壘，下棒朱育賢遭三振

第三局

3局上，藍寅倫敲出右外野方向平飛安打，繼續往前推進時遭觸殺在二壘前。

3局下，陳傑憲擊出右外野巧妙落地安打上一壘，潘武雄敲出一、二壘間滾地安打，蘇智傑獲四壞保送滿壘，郭阜林也獲四壞球保送，帶有一分打點，劉芙豪拉打慣穿內野防區帶有兩分打點，買嘉儀敲出落點巧妙的德州安打，帶有一分打點，獅隊5：0擴大比數差距

第二局

2局下，桃猿先發投手林樺慶讓獅隊三上三下。

第一局

1局上，統一先發投手潘武雄讓桃猿三上三下。

1局下，陳傑憲左外野一壘安打，唐肇廷二壘方向滾地球遭刺殺，推進跑者上二壘，潘武雄敲出投手旁高彈跳穿越形成安打，帶有一分打點，統一1：0率先破蛋。

先發打序

Lamigo 桃猿

棒次

統一獅

藍 寅 倫  RF

1

陳 傑 憲  SS

林 智 平  3B

2

唐 肇 廷  CF

王 柏 融  CF

3

潘 武 雄  DH

林 泓 育  DH

4

蘇 智 傑  LF

朱 育 賢  LF

5

郭 阜 林  3B

陳 俊 秀  1B

6

劉 芙 豪  RF

郭 永 維  SS

7

買 嘉 儀  1B

葉 竹 軒  2B

8

高 志 綱  C

廖 健 富  C

9

陳 重 廷  2B

林 樺 慶  

 先發投手

潘 威 倫 

廖健富今天登錄至一軍，並立刻被排進第9棒、先發蹲捕。（記者林正堃攝）

桃猿廖健富。（記者林正堃攝）

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