日職Live》陽岱鋼領攻勢 巨人單局灌4分超前（影音）

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 4 4 5 1 養樂多 2 0 0 2 6 0

陽岱鋼今日表現：

AB H BB SB K R RBI HR AVG 陽岱鋼 1 1 1 0 0 1 0 0 0.276 AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率

第三局

陽岱鋼與養樂多洋投布坎南對決5球後，選到四壞球保送上壘。布坎南2人出局後突然找不到準心，再對麥基和坂本勇人投出保送，形成滿壘，阿部慎之助敲出中外野安打，一棒打回2分追平比數。

村田修一和亀井善行也連續敲出安打，各打回1分，巨人單局灌4分，以4：2超前養樂多。

第一局

1上，巨人開路先鋒陽岱鋼首局首打席從養樂多洋投布坎南手中敲出中間方向安打，可惜下一棒麥基擊出雙殺打，坂本勇人擊出界外飛球接殺出局。

陽岱鋼。（取自巨人推特）

『9/24 巨人 vs ヤクルト 〜神宮〜』



1回表

陽岱鋼、センターへ抜けるヒット！#giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/6XQRkbhAi9 — おいコー☆G党・55➡️ （@godzirra55_oico） 2017年9月24日

1下，巨人先發投手田口麗斗首局遭遇亂流，被坂口智隆、山崎晃太朗連續擊出安打，並靠著三壘手村田修一的傳球失誤，攻占至一三壘，巴倫汀獲得保送，山田哲人在滿壘擊出內野滾地球送回第1分，里貝樂則補上一支右外野安打，打回第2分。

田口麗斗。（取自巨人推特）

先發打序