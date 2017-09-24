2017 台北世大運

日職》井口資仁引退賽敲追平轟 陳冠宇飆速三振大谷翔平（影音）

2017/09/24 17:12

〔記者張浩群／綜合報導〕羅德今天為42歲老將井口資仁舉辦引退賽，全隊都穿「6」號球衣向他致敬。井口在9局下上場代打，原本有可能是生涯最後一個打席，不過他卻棒打火腿終結者增井浩俊，轟出2分砲，一棒將比賽帶進延長賽。旅日投手陳冠宇也在延長賽登板，中繼2局飆3K無失分，羅德靠著鈴木大地12局下的再見安打，以4：3擊敗火腿，為井口引退賽畫下完美句點。

羅德前8局以1：3落後，火腿9局下推出終結者增井浩俊關門，代打的清田育宏敲出右外野安打，隨後井口資仁也上場代打，相中一顆149公里的速球，把球擊向中外野全壘打牆外，本季第2轟出爐，2分砲也幫助球隊以3：3追平，將戰局延長，這一轟也讓全場球迷嗨到破表，更有人感動到熱淚盈眶。

陳冠宇。（取自陳冠宇粉絲頁）

陳冠宇在10局上登板，一上來就連續三振了石井一成和西川遙輝，再讓松本剛擊出內野飛球接殺，11局續投，與大谷翔平對決6球後，用本場最快的148公里速球三振他，隨後再解決洋將德瑞克和萊爾德，連2局三上三下，結束投球任務。羅德最後靠著鈴木大地在12局下二三壘有人時敲出再見安打，終場以4：3擊敗火腿。

陳冠宇總計後援2局飆3K用34球，無安打無失分，最快球速148公里，防禦率下修至3.36。

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