LOL世界賽》A組賽果出爐 中國WE、北拉美LYN挺進次輪賽事

中國WE以四連勝順利挺進次輪賽事。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》世界賽入圍賽今（24）日進入次日賽程，A組霸主中國WE繼昨日二連勝後，今日再度拿下二連勝，第四勝也因對手GMB已無晉級希望，雙方打得就像表演賽一樣，WE以38比9擊殺數拿下勝利，順利以分組第一晉級次輪賽事，「拉美雄獅」LYN則是二度打敗GMB取得分組第二晉級資格，GMB成為本屆首支打包回家隊伍。

A組首場比賽由LYN對上WE，前者先選出加里歐（Jirall）、卡力斯（Oddie）、奧莉安娜（Seiye）、剎雅（WhiteLotus）與銳空（Genthix）；後者則是茂凱（957）、伊澤瑞爾（Condi）、塔莉雅（xiye）、崔絲塔娜（Mystic）與塔里克（Zero）。（取自YOUTUBE）

前場對戰LYN意外難纏，本場再度證明實力絕非僥倖，開局卡力斯（Oddie）就抓到伊澤瑞爾（Condi）打野動線給予擊殺，前期不斷鎖定對方也讓伊澤瑞爾無法到線上做事，LYN也順利維持三路對線優勢；但21分鐘WE在LYN完全未察覺情況下將巴龍吃下，這個致命失誤也讓雙方經濟開始逆轉，會戰也節節敗退，LYN再度犯營運不佳老毛病，加上顧忌對方塔里克、茂凱及塔莉雅三人大絕不敢果斷開戰，最終讓WE順利在39分鐘攻破主堡獲勝。

第二場由LYN對上GMB，前者選擇卡蜜兒（Jirall）、嘉文四世（Oddie）、加里歐（Seiye）、克黎絲妲（WhiteLotus）與布郎姆（Genthix）；後者則是賈克斯（PvPStejos）、古拉格斯（Diamondprox）、卡莎碧雅（Kira）、燼（Blasting）與亞歷斯塔（Edward）。（取自YOUTUBE）

這場「老二之爭」雙方打得格外謹慎，儘管GMB下路AD選出燼，卻沒有發揮功用，賈克斯（PvPStejos）看似吃兵數領先對方50隻，卻因過度膨脹兩次被卡蜜兒（Jirall）收下，也讓41分推戰術處於劣勢；加里歐（Seiye）則是發育十分良好，關鍵兩波會戰都順利開大進場炸到多位對手，而克黎絲妲更是在35分鐘最後一波會戰打出本屆世界賽首次五連殺，助LYN在35分鐘拿下勝利。

LYN的AD選手WhiteLotus操作的克黎絲妲對上GMB的最後一波會戰打出五連殺。（取自YOUTUBE）

第三場由WE對上GMB，前者選擇藍寶（957）、葛雷夫（Condi）、勒布朗（xiye）、汎（Mystic）與亞歷斯塔（Zero）；GMB選擇科加斯（PvPStejos）、史瓦妮（Diamondprox）、犽宿（Kira）、寇格魔（Blasting）與努努（Edward）。（取自YOUTUBE）

前場輸給LYN，代表GMB成為本屆首支遭淘汰隊伍，對手WE也篤定以分組第一晉級，雙方打起來有如表演賽，國際賽少見的汎、犽宿、葛雷夫及努努都登場，開局也不負眾望，雙方碰頭就是不斷打架，中路勒布朗（xiye）也開秀單殺犽宿，葛雷夫（Condi）更是10分鐘就打出5次擊殺，主打前期陣的WE不斷虐殺對手，很快就在23分鐘攻破主堡結束比賽，擊殺數據更是來到誇張的38比9。

A組晉級次輪隊伍正式出爐，就是由四戰全勝的WE以分組第一、2勝2敗的LYN以分組第二晉級，GMB則是以4連敗慘遭淘汰。