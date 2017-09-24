高爾夫》亞太鑽石盃 洪健堯277桿並列第10名

台灣選手洪健堯（左）。（資料肇，Asian Tour提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手洪健堯今天在亞太鑽石盃最後1回合，只打出高於標準桿1桿的72桿，總計277桿並列第10名。日本好手片岡大育打到最後4洞逆轉成功，以總計272桿贏得冠軍。

洪健堯最後1回合丁得不如預期順手，第4洞果嶺3推桿，戰至比賽中段又在第8、9洞開球都沒打上球道，連吞柏忌，後9洞好不容易在短洞進帳，可惜最後1洞又是開球沒上球道，再誤入沙坑，長洞吞柏忌，無法留在前7名。

日本好手片岡大育出發時並列第3，打到比賽中段，還落後泰國選手普姆4桿。沒想到普姆在第9洞選桿失算，拿3號木桿開球打出界外，4桿洞花了7桿苦吞三柏忌，自此陣腳大亂，後9洞又吞兩個柏忌。

片岡大育在第15洞從長草區攻上果嶺保Par，稍後高山忠洋在這洞吞柏忌，兩人並列領先。片岡大育馬上在第16洞推進9呎博蒂，逆轉超前，第17洞開球完美落在旗位右側不到兩呎，再賺1桿，讓他順利贏得這場比賽冠軍。

一心想往歐巡賽發展的片岡大育，贏得這場日、亞巡共同舉辦的賽事冠軍，接下來可以參加一些亞巡與歐巡賽合辦賽事，距離夢想又接近一步。

台灣選手呂偉智今天以73桿作收，總計287桿並列50名。賽後他將回台，準備衛冕台灣名人賽暨三商盃邀請賽。