亞室運》保齡球女雙四強賽不敵中國 潘育分／王雅婷奪銅

潘育分（左）、王雅婷在保齡球雙打奪銅。（體記協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛在台灣中正盃搭檔、拿下第二名的我國保齡球好手潘育分和王雅婷，今日在土庫曼亞洲室內暨武藝運動會，保齡球女雙4強賽，以365：404不敵中國張春莉／張玉紅，仍替我國再進帳一面銅牌，台灣代表團目前共拿下6金、5銀、7銅，在獎牌榜暫居第11。

潘育分和王雅婷過去在雙人賽多次搭檔，現在也同為亞運培訓隊成員，短期目標放在回國後的全運會，也將全力備戰明年亞運。王雅婷說：「以往室內賽會遇到的都是青年軍，但這次大部分對手都是國家隊，都在為了2018雅加達亞運做準備。」

王雅婷是2019年台中東亞青運教練，因家中開球館，從小跟著父親打球，同為代表隊的妹妹王亭雯，目前在大雅國中擔任專職教練，一家人都在為保齡球向下扎根而努力。

大約從10年前，台中市開始發展保齡球，王雅婷說：「或許台中市選手不是最強的，但人數很多。第一屆帶的學生，都快要大學畢業了。」

相較王雅婷的穩定，潘育分球員生涯則多了些不確定性，她表示，如果找了穩定工作，就等於要半放棄打球了。而她甚至為了這次比賽，放棄了原本兼職工作，被問到這值得嗎？她說：「如果有好的結果，就很值得。」