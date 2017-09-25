MLB》小熊昆塔納完投完封釀酒人 王維中登板失1分

王維中。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與釀酒人天王山之戰，系列戰來到最後1場，小熊靠著昆塔納（José Quintana）完投完封，終場以5：0擊敗小熊，封王魔術數字降至2，而釀酒人旅美台將王維中在8局登板，面對傑伊（Jon Jay）被敲安打退場，接替投球的托雷斯（Carlos Torres）沒能守成，讓王維中失1分。

小熊先發投手昆塔納上演完投完封，主投9局僅被擊出3支安打，送出10次三振，本季第200K到手，完美的表現拿下本季第11勝。

小熊打線在第4局展開攻勢，傑伊安打上壘後，下一棒「老大」布萊恩（Kris Bryant）擊出2壘安打帶有1分打點，小熊先馳得點。第7局再靠著索布里斯特（Ben Zobrist）的2分砲拉開比數。

王維中在8局上登板投球，僅投1球被傑伊擊出右外野安打，接替投球的托雷斯沒能替王維中守下這分，防禦率升至13.50。

小熊在與釀酒人系列戰4場中拿下3場比賽，對此總教練梅登（Joe Maddon）表示：「這大大提升了我們的信心，我喜歡大家把這個系列戰當季後賽打的感覺。」小熊贏得這場比賽後，封王魔術數字降至2，最快後天可以封王。

另外釀酒人吞敗後，在國聯外卡排名第3，與第2的洛磯勝差來到2場。

昆塔納上演完投完封。（法新社）