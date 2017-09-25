MLB》法官雙響就是狂！再1轟平大聯盟紀錄（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕在確定取得季後賽門票後，洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對藍鳥再趕進度，連著2打席敲出全壘打，本季全壘打累積48轟，只要再一支就追平大聯盟紀錄。

這是賈吉本季第6次擊出單場雙響砲，其中有3次都在9月，他分別在6、7局從史卓曼（Marcus Stroman）、泰普拉（Ryan Tepera）開轟，一共送回3分打點，不僅再擊出一發全壘打就能追上由馬怪爾（Mark McGwire）締造的大聯盟紀錄，這48轟中有9發都拿藍鳥開刀，賈吉也是繼2001年曼尼（Manny Ramirez）、2012年戴維斯（Chris Davis）單一球季棒打藍鳥最多的球員。

馬怪爾1987年擊出49轟，季末獲選美聯最佳新秀，可望追上新紀錄甚至超越，賈吉說，沒有把注意力放在這，「我只是看到好球來了，把揮擊做好，在甜蜜點投注力量和揮擊，就有好事發生。」

洋基終場以5：9輸球，在美東和龍頭紅襪的競爭再被拉開，但昨天已獲得季後賽門票，生涯首次打進季後賽的賈吉也表達了對冠軍的渴望，「希望我們能贏球，這才是我關心的，老實說，我沒有想過紀錄。趕在這時候手感來了，我也會盡力幫助球隊，在10月繼續爭取佳績。」

賈吉雙響砲，距離大聯盟新秀紀錄只差1轟。（法新社）