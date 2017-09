〔體育中心/綜合報導〕紅人快腿漢米爾頓(Billy Hamilton)為目前大聯盟的盜壘王,今天他充分展現在壘上的破壞力,讓紅襪多丟一分冤枉分。

7局下漢米爾頓選到保送上壘,投手牽制時發現他已往二壘起跑,讓漢米爾頓在一二壘間遭遇夾殺,不過就在二壘手將傳往一壘補位的投手時卻發生失誤,漢米爾頓見機不可失,一路狂奔3個壘包回到本壘得分,形成一次跑壘美技。

不過漢米爾頓這記跑壘雖然幫助紅人取得4:1的領先,但牛棚卻在8局上砸鍋,最終仍被紅襪5:4逆轉勝,而漢米爾頓目前則以58次盜壘高居聯盟盜壘王,他的下一次盜壘將刷新個人單季最高紀錄。

Once @BillyHamilton starts running, he’s all about the finish line. pic.twitter.com/yUuoQo10Mx