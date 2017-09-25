MLB》馬丁尼茲再見安打 響尾蛇獲外卡雙喜臨門

響尾蛇獲外卡資格，馬丁尼茲再見安打險勝馬林魚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由於紅雀不敵海盜，釀酒人也敗給小熊，賽前響尾蛇確定獲得外卡資格，雖然還在比賽期間無法慶祝，靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）9下再見安打，響尾蛇3：2擊敗馬林魚，國聯外卡具主場優勢。

響尾蛇上一次打進季後賽已是2011年，前5次闖進季後賽都是贏得國聯西區冠軍，這次是第一次以外卡資格挺進季後賽，賽前總教練羅夫洛（Torey Lovullo）還囑咐，就算有季後賽資格還要繼續拚，不會因此改變：「我們來到這裡就是要贏球，我們很清楚現在的處境，機會握在手中，就是把握、讓好事順勢發生。」

馬林魚在第3局史坦頓（Giancarlo Stanton）和第4局安德森（Brian Anderson）安打，要到2分領先，響尾蛇從5下何曼（Chris Herrmann）陽春砲追分，8下迪斯卡索（Daniel Descalso）安打再下一城，9下利用保送上一二壘，馬林魚換投抓下2出局，被馬丁尼茲擊出再見安打，台灣投手陳偉殷沒有登板。

結束今天比賽，響尾蛇還有6場待戰，羅夫洛要球隊別鬆懈，免得到季後賽缺乏危機意識，「我認為自滿是賽季早期我們陷低潮的原因之一，我希望我們從頭到尾堅持。」