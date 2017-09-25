高球》新秀雪菲爾美巡錦標賽奪冠創紀錄 J.湯瑪斯抱回年度總冠軍

J.湯瑪斯（左）奪下年度總冠軍，新秀雪菲爾則以總計268桿逆轉得封關戰美巡標賽冠軍。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2016-17美巡賽季今天畫下句點，23歲的新秀雪菲爾以總計268桿逆轉得封關戰美巡標賽冠軍。J.湯瑪斯則贏得年度積分第1的FedEx Cup總冠軍，和千萬美元獎金。

雪菲爾在美巡錦賽最後1回合打出3個博蒂、1個柏忌的68桿，以1桿之差封王，為自己的新秀賽季留下完美結局，也成為美巡錦標賽自1987年設立以來，30年間第1次由菜鳥奪冠的紀錄。

3個月之前，雪菲爾還擔心能否保住明年美巡賽資格，但從美國公開賽並列第5開始，他越打越好，Greenbrier菁英賽奪下生涯首冠，然後靠著BMW錦標賽最後6洞賺進6桿，進入年度前30名的美巡錦標賽。

雪菲爾穩定前進，今天在封關戰最後9洞他表現得就像自己本來就屬於這個大舞台那樣。這場勝利讓他獲得175萬美元獎金，加上年度排名上升到第3，獲得200萬美元獎金，總共獲得375萬美元（約台幣1億1390萬元）的大紅包。

雪菲爾贏得美巡錦標賽冠軍。（歐新社）

J.湯瑪斯最後1回合也有佳作，他打出66桿，第16和17洞連續博蒂之後，J.湯瑪斯追成1桿之差，可惜最後1洞長洞開球打進長草區，無法兩桿攻上果嶺，試圖追平的25呎博蒂推桿，球在洞口前左轉沒進，讓他以1桿之差的比賽中屈居第2。

不過，J.湯瑪斯還是抱得年度積分總冠軍獎盃和千萬美元獎金，這是自2009年伍茲和米寇森分別舉起FedEx Cup總冠軍和美巡錦標賽冠軍獎盃之後，8年來首次封關戰和FedEx Cup總冠軍獎盃不是同一人獲得。

J.湯瑪斯還確定獲得美國PGA協會的年度最佳球員獎，甚至已鎖定由球員票選手美巡賽年度最佳球員，千萬獎金入袋當然也獲得美巡獎金王的阿諾帕瑪獎。

他的好朋友史畢斯最後1回合力圖振作，打到第10洞從球道上直攻果嶺，幸運進洞打下老鷹時，仍見得一線生機，但最後8洞博蒂、柏忌各1個，僅以73桿完賽，總計273桿並列第7名。史畢斯年度總排名第2，他說：「J.湯瑪斯贏得FedEx Cup總冠軍實至名歸，我在季後賽沒贏過1場冠軍，還差點不怎麼光彩地奪走總冠軍。」

原本在第3回合領先的英格蘭選手凱西，最後1回合打得很不理想，前17洞吞了4個柏忌，直到最後1洞才打到唯一的博蒂，73桿完賽，總計271桿並列第5，再次失望而回。

J.湯瑪斯親吻獎盃。（歐新社）