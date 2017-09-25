LOL世界賽》「拉美雄獅」發出怒吼 LYN打野Oddie：有信心進小組賽

LYN打野選手Oddie接受Matthew Stewart 訪問。（取自Riot Games Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕就在《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽24日A組賽事第二場比賽，來自墨西哥的「拉美雄獅」LYN戰隊擊敗獨立國協戰隊GMB取得第二勝，確定以分組第二晉級次輪賽事，賽後，LYN打野選手Oddie接受Matthew Stewart訪問，儘管輸給中國戰隊WE，但Oddie在比賽中的精采表現也讓他十分有信心可以帶領隊伍挺進16強小組賽。

Q：你對上GMB打野DiamondProx表現得十分出色，是有做出什麼準備嗎？

我們知道他的打野在開局1等、2等時就非常殘暴，所以我們在B/P就策劃要選出壓制對方的角色，他選出坦型打野（古拉格斯），所以我們知道他在遊戲前期不會做太多事，因此將策略改為孤立他，讓他做不了事。

Q：贏得勝利後隊伍挺進次輪賽事，你在對上WE比賽有著令人驚艷的表現，是否仍有信心持續到次輪賽事？

毫無疑問地，我們肯定可以在次輪賽事有所作為，我非常自豪我們這支隊伍在過去兩個星期的改變與成長，我絕對有信心我們能打進小組賽。

Q：有沒有什麼話想對你的粉絲說？

我要特別感謝我們家人，特別是我的爸爸，他每場比賽都會關注，還有我的媽媽、女友，同時也要向我們粉絲們說聲謝謝，即使我們輸給地主隊，但仍願意繼續支持我們。