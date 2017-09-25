NBA》最佳補強！雷霆喬治放話：有甜瓜我們能拿冠軍

喬治（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆昨天透過交易拿到「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），將與魏斯布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）組成全新三巨頭，恐將成為勇士新球季的頭號對手，而喬治在得知安東尼到來後也對新球季充滿信心，表示現在的雷霆就好像冠軍隊伍一般。

喬治昨天受訪時表示，「現在我們感覺就好像冠軍隊伍，我的狀態很好，魏少也是，當然甜瓜有著更強烈的動力，當你把我們三個聚集在一起，3個亟欲向外界證明的球員，我們將會成為最特別的團隊，我們的陣容年輕且深具天份，還有不可思議的總教頭唐納文（Billy Donovan），以及非常強大的制服組，總能盡一切努力強化球隊，這一切都把我們往總冠軍推進一步。」

昨天雷霆操作出一筆驚天大交易，送出中鋒坎特（Enes Kanter）、麥德莫（Doug McDermott）以及2018次輪選秀權，向尼克換來安東尼，喬治則是在7月透過交易從溜馬轉戰雷霆，過去5季他4度入選東部明星隊，身手無庸置疑。

對於雷霆能在休賽季做出2筆大交易，喬治感到相當不可思議，他說：「我很興奮！這顯示一支小市場球隊仍能在交易市場上佔有舉足輕重的角色，並依球隊需求進行補強，打造一支能贏球的最佳勁旅，雷霆現在擁有3位球星讓這裡的球迷都很驚艷，這個州也增加不少奪冠的可能性。」

今年33歲的安東尼，合約中原本擁有拒絕交易條款，但這位10屆全明星自2011年以來就與球團不合，如今總算告別過往的紛紛擾擾，將在新球季與魏斯布魯克、喬治聯手力拚生涯首座總冠軍。