拉沃盃》費德爾貼身教練？納達爾：我要他更積極（影音）

納達爾場邊給費德爾建議。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士好手費德爾（Roger Federer）在最後一戰以4：6、7：6（6）、11：9拍落世界隊基里奧斯（Nick Kyrgios），幫助歐洲隊奪拉沃盃首冠，比賽期間納達爾（Rafael Nadal）和費爸咬耳朵，也被轉播拍攝下來，他們究竟說了什麼？賽後納達爾當然逃不過訪問。

歐洲隊在昨天取得9：3領先，但今日雙打、納達爾單打吞敗，費德爾第4點賽事格外關鍵，而在首盤費德爾休息時，納達爾和他短暫交談，之後費德爾回到場上以讓人印象深刻的回球破發。賽後外媒Sky Sports詢問納達爾到底給了費德爾什麼建議？納達爾說，「我只講了『再打得更積極點』，他打得很好，也能從底線要到分數，但我們覺得他在正拍可以攻擊得更積極，Roger也同意。」

費德爾拿下最後一場勝利，讓歐洲隊以15：9擊敗世界隊奪冠，領軍世界隊的名人堂球星麥肯羅（John McEnroe）也向費德爾致意，「我想和歐洲隊說聲恭喜，這是一週不可思議的地獄週，感謝Roger和這項盛事結合在一起，我知道我的球員也很愛它。成為拉沃盃的一份子，代表世界隊，我很為這些球員驕傲，他們把身心靈都投入在這了。」

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