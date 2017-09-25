MLB》沒滑壘變戰犯 道奇教頭怒飆普伊格：給我坐板凳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天先發4支0，並發生一次盜壘失誤斷送球隊逆轉生機的道奇外野手普伊格（Yasiel Puig），賽後遭總教練羅伯斯（Dave Roberts）痛斥犯了不該犯的錯，並宣佈將他處以禁賽處分，果然在今天道奇出戰巨人的比賽中不但先發名單不見普伊格的姓名，就連比賽末段上場代守的機會都沒有。

爭議發生在昨天第9局下半，當時1出局後老將葛蘭德森（Curtis Granderson）敲出安打上壘，下一棒的普伊格敲出三壘滾地球，造成往二壘的葛蘭德森被刺殺，普伊格靠著野手選擇站上一壘，接著他未經教練團授權發動盜壘，且未用滑壘的方式，遭巨人鐵捕波西（Buster Posey）輕鬆封殺在二壘前，形成比賽最後1個出局數。

普伊格盜壘時未滑壘，遭巨人游擊手輕鬆觸殺，成為輸球戰犯。（USA Today Sports）

道奇教頭羅伯斯賽後相當憤怒，直指普伊格的動作很不應該，「你不能就這麼樣的被抓到，那是一個非常糟糕的盜壘。」羅伯斯說。

儘管賽後普伊格情緒低落的表示，當時自己只是發現投手的動作緩慢，才會嘗試盜壘，而自己未滑壘則是因為腳踝扭傷。

不過這樣的說法似乎仍難平息羅伯斯的怒火，他指出，自己需要相信球員在場上保持每分每秒的專注，但他仍對普伊格感到失望，而今天罰他坐板凳也不完全是因昨天的爭議，是因為他過去累積許多不良紀錄所造成的。