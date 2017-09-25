中職》婉拒主題日引退 林威助二軍總冠軍賽成最終戰

林威助季末將卸下球員身分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕結束旅日生涯，回台邁入第4個球季，中信兄弟林威助本季後確定告別球員生涯，明天開打的二軍總冠軍賽將是他最後以球員身分出賽。

中信兄弟林威助選手自2014年初加盟中信兄弟，第一年即因賣力滑壘，導致膝蓋受傷開刀，但在努力復健期間，林威助兼任球隊助理打擊教練，將自身多年打擊經驗傳授給學弟。2015 年開訓典禮，時任總教練謝長亨即指派林威助擔任隊長，在球隊擁有好人緣的林威助也在 2016 年連任隊長職務。在任職隊長的 2015-2016 兩年期間，林威助為球隊與球團間溝通協調，不遺餘力，在一軍的打擊表現也都在3成以上，更常在關鍵時刻給對手致命一擊,球隊也都順利打進總冠軍賽。

今年林威助在一軍僅出賽7場，但在二軍出賽33場，100個打席中，敲出37支安打，繳出 4 成11打擊率，不管是否在一軍，林威助都以最好的拚戰精神為球隊效力。面對每一場球賽、每一個打席、每一次跑壘，都全力以赴，這也是林威助最強調的態度。臺中出身的林威助，高中即獨自赴日求學，2002年加盟日職阪神虎隊，曾在2007年以3成51打擊率一舉登上中央聯盟打擊排行榜的第2名。

回到中華職棒後，林威助也常在球賽之餘與「中國信託慈善基金會」一同投身公益，獨身赴日打拚多年，林威助最想回饋的仍是台灣棒球。

中信兄弟球團表示，原先欲安排在本週於臺中洲際棒球場舉辦的「有你真好」主題日中幫林威助舉辦引退儀式，但林威助考慮球隊還在爭取季後賽門票資格，不想影響球隊，因而婉拒。林威助將在本週的二軍總冠軍賽中，最後以選手身份出賽，二軍總冠軍賽將於明（26）日開打，採五戰三勝制，賽事結束後，林威助也將正式告別15年的職棒選手生涯。林威助未來去向，也與球團規劃討論中。