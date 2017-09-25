中職》上場就是全力以赴！林威助感性寫引退宣言

林威助宣布引退。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟稍早宣布陣中球星林威助將在本季引退，為台灣球壇投出震撼彈，林威助也在消息出來後，於臉書向球迷分享心情，至於未來動向，林威助說，目前球團仍需要開會討論，他也再次感謝所有支持他的球迷、球團，照顧他的所有人和一直默默支持的家人。

林威助表示，原本球團要為他舉辦引退儀式，但考量一軍還有季後賽的可能性，因而婉拒，盼球迷能體諒，也很感謝球團的心意。日、中職一共15年的職業生涯，雖然不是很平順，但有球迷的加油打氣，林威助也很感激。

林威助說，「我是日本教育出身的球員，上場就是全力以赴，不管打的好或不好都是拿出自己該有的態度，這是我對棒球的尊重！（我進來中信兄弟的第一年，我記得辜仲諒董事長對我們說過他要求的就是打球的態度！不要對不起球迷）今年雖然大部分都在二軍，（當然不分一.二軍）我也是做個示範讓年輕選手知道如何當好職業球員該有的態度，對棒球的尊重！」

林威助表示，四年前一度考慮直接轉任教練的工作，現在多了四年台灣的經驗，之後能夠將所學的經驗教導給後輩是未來要努力的方向。下一步會走向哪？林威助說，自己的想法和意見已和球團表達，在等球團結果後，會再向大家宣布。

林威助臉書全文。（取自林威助臉書）