2017 台北世大運

日職Live》陽岱鋼精準選球獲保送 養樂多攻5分大局

2017/09/25 18:06
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
巨人 0 0 0 0 1 0
養樂多 0 0 5 5 6 0

陽岱鋼今日表現：

 

AB

H

BB

SB

K

R

RBI

HR

AVG

陽岱鋼

 1 0 1 0 0 0 0

0

 0.276

AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率

第三局

3上，小林誠司率先敲出安打，吉川光夫利用犧牲觸擊推進隊友上二壘，陽岱鋼與養樂多洋投葛麥特對決6球後，選到四壞球上壘，巨人攻占一二壘，可惜之後的麥基和坂本勇人都未能建功。

3下，前2局未被敲安無失分的吉川光夫，該局遭遇亂流，1人出局後被連續被敲3支安打掉分，對巴倫丁投出保送形成滿壘，山田哲人補上一支左外野安打，打回2分，山田隨即被教練團換下場，接替投球的篠原慎平也壓不住燕子打線，再掉2分，養樂多單局灌5分。

第一局

陽岱鋼首局首打席擊出三壘方向滾地球出局。

先發打序

養樂多

棒次

巨人

坂口智隆 

1

陽岱鋼

山崎晃大朗

2

麥基 

巴倫汀

3

坂本勇人 

山田哲人

4

阿部慎之助 

李維洛

5

村田修一

中村悠平

6

亀井善行

荒木貴裕

7

長野久義 

西浦直亨 

 8

小林誠司

葛麥特

9

吉川光夫

葛麥特

先發投手

吉川光夫

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