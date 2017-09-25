日職Live》陽岱鋼精準選球獲保送 養樂多攻5分大局

|球隊
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|巨人
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|養樂多
|0
|0
|5
|5
|6
|0
陽岱鋼今日表現：
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AB
|
H
|
BB
|
SB
|
K
|
R
|
RBI
|
HR
|
AVG
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陽岱鋼
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|
0
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0.276
|
AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率
第三局
3上，小林誠司率先敲出安打，吉川光夫利用犧牲觸擊推進隊友上二壘，陽岱鋼與養樂多洋投葛麥特對決6球後，選到四壞球上壘，巨人攻占一二壘，可惜之後的麥基和坂本勇人都未能建功。
3下，前2局未被敲安無失分的吉川光夫，該局遭遇亂流，1人出局後被連續被敲3支安打掉分，對巴倫丁投出保送形成滿壘，山田哲人補上一支左外野安打，打回2分，山田隨即被教練團換下場，接替投球的篠原慎平也壓不住燕子打線，再掉2分，養樂多單局灌5分。
第一局
陽岱鋼首局首打席擊出三壘方向滾地球出局。
先發打序
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養樂多
|
棒次
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巨人
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坂口智隆
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1
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陽岱鋼
|
山崎晃大朗
|
2
|
麥基
|
巴倫汀
|
3
|
坂本勇人
|
山田哲人
|
4
|
阿部慎之助
|
李維洛
|
5
|
村田修一
|
中村悠平
|
6
|
亀井善行
|
荒木貴裕
|
7
|
長野久義
|
西浦直亨
|8
|
小林誠司
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葛麥特
|
9
|
吉川光夫
|
葛麥特
|
先發投手
|
吉川光夫