日職Live》陽岱鋼精準選球獲保送 養樂多攻5分大局

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 1 0 養樂多 0 0 5 5 6 0

陽岱鋼今日表現：

AB H BB SB K R RBI HR AVG 陽岱鋼 1 0 1 0 0 0 0 0 0.276 AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率

第三局

3上，小林誠司率先敲出安打，吉川光夫利用犧牲觸擊推進隊友上二壘，陽岱鋼與養樂多洋投葛麥特對決6球後，選到四壞球上壘，巨人攻占一二壘，可惜之後的麥基和坂本勇人都未能建功。

3下，前2局未被敲安無失分的吉川光夫，該局遭遇亂流，1人出局後被連續被敲3支安打掉分，對巴倫丁投出保送形成滿壘，山田哲人補上一支左外野安打，打回2分，山田隨即被教練團換下場，接替投球的篠原慎平也壓不住燕子打線，再掉2分，養樂多單局灌5分。

第一局

陽岱鋼首局首打席擊出三壘方向滾地球出局。

先發打序