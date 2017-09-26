「強打少年」哈波有望傷癒歸隊 今日賽事預告與轉播

國民「強打少年」哈波。（美聯社）

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大聯盟方面，藍鳥今作客芬威球場，派出安德森（Brett Anderson）擔任先發，將對決紅襪強投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）；國聯部份，費城人主場迎戰國民，推出諾拉（Aaron Nola）打頭陣，國民由柯爾（A.J. Cole）應戰，值得注意的是，國民陣中「強打少年」哈波（Bryce Harper）有望傷癒歸隊，對國民來說是一大利多！

馬林魚與洛磯的比賽，由戴斯潘（Odrisamer Despaigne）對上特伍德（Tyler Chatwood），另外馬林魚陣中轟不停的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）本季累計57轟是大聯盟近十年最多，今將挑戰60轟紀錄。



晚間的中職，台南球場上演洋投大戰，統一獅派出麥克爾先發，富邦悍將由目前八連勝、近況夯到不行的羅力掛帥，羅力能否帶領悍將擊退龍頭獅隊？此外，獅隊今若贏球且桃猿明天輸球，就能點亮封王數字M8。

日職部份，力拚季後賽的巨人，連續兩天逆轉勝聯盟爐主養樂多，今再戰派出本季戰績16勝5敗，防禦率僅1.64的王牌菅野智之先發，養樂多則由菜鳥岩橋慶侍應戰，陽岱鋼昨僅選到2次保送無安打，今天會有什麼精采表現呢？

MLB

07:00 藍鳥 vs. 紅襪 （民視）

07:00 國民 vs. 費城人 （FOX體育）

08:30 馬林魚 vs. 洛磯 （FOX體育三台）

中職

18:35 富邦悍將 vs. 統一獅 （FOX體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 日本火腿 vs. 歐力士 （FOX體育）

17:00 羅德 vs. 軟銀（FOX體育三台）

17:00 養樂多 vs. 巨人（愛爾達體育、緯來體育）