LOL世界賽》HKA近乎完美比賽 「零掉塔零掉龍」完虐日本RPG

HKA首場比賽血虐RPG。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽今（25）日進行C、D組賽事，D組賽事有著LMS賽區第三種子HKA，首場對上日本戰隊RPG展現完全輾壓實力，不僅25分鐘就攻破對方主堡，過程近乎完美的「零掉塔」、「零掉龍」表現，直到最後進攻主堡剎雅（Unified）才被抓進重生點「泡溫泉」，最終HKA還是以12比1擊殺數，取得首勝。

D組首場比賽由RPG對上HKA，前者選出茂凱（Evi）、史瓦妮（Tussle）、奧莉安娜（Ramune）、崔絲塔娜（YutoriMoyasi）與索拉卡（Dara）；後者選出（Riris）、嘉文四世（GodKwai）、星朵拉（M1ssion）、剎雅（Unified）與銳空（Kaiwing）。（取自YOUTUBE）

開局HKA就打得很侵略，嘉文四世（GodKwai）上三等就來到中路GANK奧莉安娜（Ramune）成功，也讓星朵拉（M1ssion）能在中路不斷趨前施壓，下路雙人組也是逼得對方只得交招保命，兩路紛紛打出破口，嘉文四世更在對方野區逛大街，持續肆虐地圖上半部及地圖物件。

在三路貫通情況下，憑藉地圖視野及裝備優勢，HKA在巴龍一出來就順利吃下，23分鐘靠著41分推挺進高地，此時星朵拉直接閃現開大招配合嘉文四世跟進，成功殲滅對方全員，可惜剎雅被請進去「泡溫泉」，險些達成零掉塔、零掉龍、零死亡的完美比賽，早早就在25分鐘以12比1輾壓對手勝出。開戰果決的GodKwai更獲得本場MVP

賽後，HKA上路選手Riris接受Garena特派員Jessie訪問時指出，對方選出索拉卡雖然令他們意外，但過程並不棘手，「對線過程很輕鬆」；至於自己為何拿出少見的「加里歐」，他表示加里歐之前就準備很久，只是沒機會用出來，因為這次世界賽有了機會，感覺能贏就選出來。

「神手貴」GodKwai被選擇單場MVP。（取自YOUTUBE）