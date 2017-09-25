棒球》MLB棒球樂園10月台北登場 殷仔隊友歐蘇納將登台

歐蘇納將於10月4日（三）抵達台灣並擔任今年MLB棒球樂園活動大使。（大漢行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕連續兩年在台舉辦最原汁原味的「MLB Baseball Park」棒球樂園，即將於今年10月7、8日在信義香堤廣場熱鬧登場，本次邀請馬林魚重砲、陳偉殷隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）來擔任活動大使。

邁阿密馬林魚當家第四棒歐蘇納17歲就在場上展現棒球天賦，獲得球探很高的評價並於2008年成功簽約馬林魚隊。今年4月份，同在馬林魚隊的台灣旅美好手陳偉殷拚開季2連勝，身為隊友及當家第四棒的歐蘇納以強大火力以及長打威力，最令台灣球迷印象深刻！歐蘇納本季全壘打數大突破，從去年的23支全壘打進步到目前的36支全壘打，創下生涯新高。

除了打擊功力了得，歐蘇納也展現了穩定守備能力，接殺後用「加農砲」臂力精準傳球，多次讓打者無功而返。今年第二次入選國聯明星賽的歐蘇納擔任先發中外野手，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）也在公布明星賽先發名單前表示，歐蘇納是本球季最穩定的球員，並相當有明星球員的水準，很難不入選明星賽。

歐蘇納將於10月4日（三）抵達台灣並擔任今年MLB棒球樂園活動大使，為期兩天的MLB棒球樂園中，歐蘇納將至活動體驗區與民眾進行近距離互動。