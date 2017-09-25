中職》林威助季後引退 百萬象迷灌爆粉絲團「感謝有你！」

林威助。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天宣布38歲老將林威助將在本季引退，林威助也在臉書發文感謝球迷15年以來的支持，許多球迷聞訊後也湧入他的粉絲團臉書留言表達感謝之意，並大讚他的打球態度。

林威助在臉書發文表示，「我是日本教育出身的球員，上場就是全力以赴，不管打的好或不好都是拿出自己該有的態度，這是我對棒球的尊重！（我進來中信兄弟的第一年，我記得辜仲諒董事長對我們說過他要求的就是打球的態度！不要對不起球迷）今年雖然大部分都在二軍，（當然不分一.二軍）我也是做個示範讓年輕選手知道如何當好職業球員該有的態度，對棒球的尊重！」

對於未來的動向，林威助透露，四年前一度考慮直接轉任教練的工作，現在多了四年台灣的經驗，之後能夠將所學的經驗教導給後輩是未來要努力的方向，「目前球團仍需要開會討論，等球團進一步結果，未來的動向再跟各位報告。」

林威助本季將退休，但他婉拒球團為他舉引退儀式，不少網友在底下留言表示，希望能辦一場引退賽，許多人也相當捨不得，「兄弟有你真好」、「威助加油」、「威助我愛你」、「拜託不要走」、「永遠是你的林太太 永遠挺你」，也有網友讚賞他的打球態度，全力以赴的精神總是激勵著球迷。