LOL世界賽》C組FNC展現「智商壓制」 二連勝暫居分組首位

對上YG的比賽儘管前期陷入逆風，但經驗老道的FNC靠著智商壓制逆轉獲勝，以二連勝結束本日賽程。（取自FNATIC臉書專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽入圍賽今（25）日進行C組、D組賽程，C組歐洲戰隊FNATIC發揮五大賽區宰制力，橫掃同組對手東南亞戰隊YG及南美洲戰隊KLG，儘管第二場對上YG打得激烈，但FNC還是靠著熟捻的英雄特性運用進行「智商壓制」，以二連勝結束本日賽程，KLG以1勝1敗暫居第二，YG在惜敗FNC後以二連敗墊底。

C組首場比賽由YG對上KLG，前者選出雷尼克頓（Ren）、古拉格斯（Venus）、星朵拉（Naul）、剎雅（BigKoro）與布郎姆（Palette）；後者選擇科加斯（MANTARRAYA）、史瓦妮（Tierwulf）、奧莉安娜（Plugo）、崔絲塔娜（Fix）、露露（Slow）。（取自YOUTUBE）

開局數波衝突可看見雙方優異支援速度，然而科加斯（MANTARRAYA）沒有受到太多「照顧」，穩定成長為一大巨怪，不斷扛在前排讓對方束手無策；25分鐘KLG拿下巴龍後靠著BUFF收掉所有外塔，才在高地前被對方擋下；34分鐘雙方再度於藍方野區交戰，儘管KLG處在窄口位置不佳，但靠著科加斯不斷在前排肆虐，依舊打出1換3攻勢，轉頭吃下第二條巴龍，隨後挺進主堡在38分鐘收下勝利。

第二場由FNC對上KLG，前者選擇加里歐（Soaz）、雷克薩（Broxah）、雷茲（Caps）、剎雅（Rekkles）及銳空（Jesiz）；後者則是慎（MANTARRAYA）、伊莉絲（Tierwulf）、卡莎碧雅（Plugo）、崔絲塔娜（Fix）與亞歷斯塔（Slow）。（取自YOUTUBE）

本場FNC讓對手看見五大賽區實力，前期不斷與對手碰撞，10分鐘就打出10比2擊殺數，並靠著流暢轉線，才15分鐘就已經挺進KLG高地，再藉由地圖視野控制，21分鐘順利吃下巴龍，趁著BUFF及兵線推進至對方高地，完全打不痛的加里歐（Soaz）更是成為KLG噩夢，24分鐘的上路會戰順利打出0換4攻勢，拿下主堡贏得比賽。

第三場由YG對上FNC，前者選出古拉格斯（Ren）、奈德麗（Venus）、星朵拉（Naul）、達瑞文（BigKoro）與瑟雷西（Palette）；後者選擇慎（Soaz）、史瓦妮（Broxah）、勒布朗（Caps）、法洛士（Rekkles）及銳空（Jesiz）。（取自YOUTUBE）

面對五大賽區隊伍，累積一敗的YG展現頑強抵抗力，與對手互有來往，前期取得會戰優勢，推塔數遠高於對方，但比賽卻在26分鐘及35分鐘二度當機，也讓雙方選手十分無奈，比賽到了後期FNC逐漸取得優勢，靠著就是遊戲局勢理解及角色特性運用更勝一籌，包括慎的全球流「並肩作戰」以及勒布朗的「移行瞬影」不斷智商壓制，拿下巴龍及遠古巨龍，最終還是在52分鐘收下主堡，取得二連勝。