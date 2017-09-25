中職》陳琥奪三振王 兄弟包辦二軍5項個人獎

陳琥奪下二軍三振王。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽明（26）日起開打，由去年冠軍中信兄弟對戰富邦悍將，首戰在高雄澄清湖球場進行，賽前也將進行個人獎項頒獎。其中，中信兄弟投手王則鈞包辦勝投與防禦率雙冠王，野手陳文杰也在打擊率和安打項目稱霸；備受矚目的新秀陳琥也以4K之差擊敗學長王則鈞，搶下三振王。

王則鈞今年在二軍表現亮眼，長期在投手排行榜名列前茅，本季21場出賽、16場先發，寫下9勝3敗、防禦率4.55的成績，囊括勝投及防禦率王，三振數則以些微的差距讓賢，由去年季中選秀中信兄弟第一指名的年輕投手陳琥以60K獲得三振王；中繼及救援則是分別由羅華韋及傅于剛獲得。

王則鈞奪下二軍勝投、防禦率雙冠王。（資料照，記者黃志源攝）

打擊部分最大贏家為中信兄弟陳文杰，還不滿20歲的他是去年季中選秀第七輪被選進的選手，今年在二軍展現優異的打擊能力，打擊率飆破4成，最終以0.401和93支安打獲得打擊和安打的雙冠王。

全壘打方面包括統一7-ELEVEn獅買嘉儀、鄧志偉和中信兄弟陳子鴻都繳出12轟，但買嘉儀打數較少勝出，繼2014年後再度獲得二軍全壘打王；打點王是富邦悍將黃智培，盜壘王則是由統一的吳國豪拿下。

陳文杰獲得打擊率和安打的雙冠王。（資料照，記者黃志源攝）