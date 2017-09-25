LOL世界賽》比賽連線三度中斷 主辦方解釋遭網友抨擊

光是今日就發生三次嚴重比賽故障情形。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽才舉行第三天，連線設備卻頻頻出狀況，前兩天賽事偶有小問題，今（25）日卻一連發生三次嚴重連線問題，導致必須暫時中斷比賽，三次均發生在C組FNC對YG以及D組HKA對FB的賽事中，更有兩次剛好是在雙方選手交戰過程，經過約20分鐘故障排除後，才採用回朔系統恢復比賽，但顯然已影響到得利方權益。

賽後，遊戲廠商Riot Games官方人員在北美論壇Reddit做出回應，內容先是澄清與中國主辦單位無關，而是導致連線異常的原因是內部問題，與2012年S2世界大賽狀況不同。

針對比賽中斷，Riot Games官方人員在北美論壇Reddit做出回應。（取自Reddit）

Riot Games官方人員還表示，因為暫停後使用者操作端有些問題，導致必須暫停並重新啟動使用者操作端，不幸的是，其中兩次狀況發生的時間點對選手造成影響，以至於他們選擇採用回朔系統，最後也提到，請原諒他們無法即刻分享更深入資訊，但將會徹夜研究調查清楚。

但顯然此番解釋台灣網友並不買單，紛紛回應「騰訊拔拔主場，R社鍋通通背起來」、「R社被道歉」、「乖兒子真孝順」、「為什麼在高雄（今年亞洲對抗賽主辦地）辦就不會，騙鬼喔！」。

今日的三次比賽中斷，有一次是發生在FNC對YG的遊戲時間26分鐘，當時雙方還在營運階段，並無太大影響；但接下來的兩次，一次依舊是同場比賽，發生在35分鐘，當時YG正準備從上路打進對方高地，卻因遊戲中斷快20分鐘，也看到YG選手表情顯得十分無奈，等遊戲恢復後也只能先選擇撤退。

眼看隊伍正準備打進高地，卻發生比賽中斷，左圖的YG選手顯得十分無奈。（取自YOUTUBE）

另一次則是發生在HKA對上FB比賽的41分鐘，當時FB已經大軍壓境HKA上路高地塔，前者不斷趨前想點掉防禦塔，此時比賽卻卡住，看著HKA中路選手M1ssion的庫奇直直飛到敵陣中遭普攻打死，也因為這次故障有英雄死亡，更是影響兩邊權益。

上述兩次嚴重連線問題都耗費將近20分鐘才順利排除，採用回朔系統將遊戲倒回數幾秒，不過雙方當時的高張力及高情緒對抗早已消退，對於YG及FB來說都是十分不利。