MLB》史萬森大秀滑接美技 勇士9：2痛宰大都會

史萬森展現美技守備。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士作客紐約大都會首戰，先發一到九棒皆有安打表現，史萬森（Dansby Swanson）更上演一次漂亮的美技守備，而勇士全隊共敲10安，就包含有7支長打，終場就以9：2擊敗大都會，拿下系列戰首勝。

史萬森美技守備影片

1局下，大都會雷耶斯（Jose Reyes）擊出中間方向飛球眼看就要落地，游擊手史萬森一個俐落的滑接，直接把球收進手套，展現絕佳守備功力，而勇士與大都會在前三局成投手戰，直到4局上勇士靠著阿畢斯（Ozzie Albies）敲出直擊右外野觀眾席廣告看板的陽春砲率先破蛋。

而大都會前五局壓制勇士打線的先發投手佛列克森（Chris Flexen），6局上遭遇亂流先被敲出一支安打，又連續投出兩次保送遭換下場，不過中繼投手群還是壓不住勇士的砲火，大都會7局下好不容易靠著保送跟安打追回兩分，但8、9局又丟四分，最終以2：9不敵勇士。

大都會先發投手佛列克森前五局僅失一分卻在第六局遇上亂流。（法新社）

大都會投手佛列克森黯然下場。（美聯社）

此役敗投就由投5局被敲4安丟四分的佛列克森拿下，而主投6.2局被敲5安僅失兩分還送出6K的23歲菜鳥投手Lucas Sims則拿下個人第三勝。